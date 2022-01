Calo dei casi in Scozia, Nicola Sturgeon annuncia allentamenti nelle restrizioni

globalist

18 Gennaio 2022

Preroll

La Scozia allenterà le restrizioni contro la pandemia il prossimo lunedì: lo ha annunciato il Governo di Nicola Sturgeon in seguito a un significativo calo del numero dei casi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“L’aumento dei casi trainato da Omicron ha raggiunto il picco nella prima settimana di gennaio e ora siamo nella fase discendente di questa ondata”, ha detto Sturgeon al parlamento scozzese prima di annunciare annunciato la fine delle restanti restrizioni.

Middle placement Mobile

Da lunedì potranno riaprire i locali notturni e verranno eliminati i limiti di capienza nelle sale per spettacoli. Finora solo tre famiglie potevano incontrarsi al chiuso, un limite che verrà anche revocato.

Dynamic 1

Nicola Sturgeon ha però sottolineato che “nonostante il miglioramento della situazione, il livello dei contagi nella popolazione è ancora alto. Quindi, per ridurre al minimo il rischio di contrarre il virus, sarebbe saggio per tutti noi rimanere cauti nelle nostre interazioni sociali in questa fase. Lo smart working continuerà ad essere raccomandato ove possibile e le mascherine rimarranno obbligatorie nei luoghi pubblici al chiuso e sui mezzi pubblici.