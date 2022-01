Israele, la sinistra e i suoi dubbi "amletici"

Umberto De Giovannangeli

15 Gennaio 2022

Israele, i dubbi “amletici” della sinistra. Pragmatismo o testimonianza? Stare in un governo con le destre per riequilibrarlo al centro o rompere l’eterogenea maggioranza che sostiene il duo Bennett&Lapid col rischio di riconsegnare il Paese al defenestrato Benjamin Netanyahu?

Dubbi amletici

A dar conto di questi dubbi amletici, con un interessante articolo su Haaretz, è Dahlia Scheindlin, tra i più autorevoli scienziati della politica israeliani, policy fellow alla Century Foundation.

Scrive Scheindlin: “Il processo di pace israelo-palestinese è morto da così tanto tempo che persino il suo fantasma sarebbe difficile da riconoscere. Ma negli ultimi mesi, una serie di sviluppi ha comunque portato un’aura sconosciuta di qualcosa di positivo.

In uno spettacolo raro, all’inizio di gennaio gli abitanti di Gaza hanno festeggiato un accordo tra Israele e l’AP per aggiungere migliaia di persone al registro della popolazione palestinese, che Israele controlla completamente. Quello che sembra un tecnicismo ha profonde implicazioni: la registrazione permette ai gazawi da tempo intrappolati, di ricevere le ambite carte d’identità palestinesi, che potrebbero eventualmente aiutarli a viaggiare – o eventualmente ricevere permessi per lavorare in Israele.

La registrazione della popolazione iniziata a ottobre ha già facilitato l’unificazione familiare in gran parte per i coniugi dei palestinesi bloccati nel limbo in Cisgiordania, a volte per decenni – anche loro sono stati intrappolati, per paura di essere arrestati. Sempre all’inizio di gennaio, Israele e i funzionari dell’Autorità Palestinese hanno scongiurato una crisi per un prigioniero palestinese in un prolungato sciopero della fame, per protestare contro la sua detenzione amministrativa da Israele, senza accuse, dall’ottobre 2020. Hamas e la Jihad islamica hanno minacciato di vendicarsi se Hisham Abu Hawash fosse morto, una scintilla pericolosa per un’altra escalation militare. Invece, Israele ha accettato di non prolungare la sua detenzione, e Abu Hawash ha interrotto lo sciopero.

Ma il più grande evento recente è accaduto poco prima del nuovo anno. Alla fine di dicembre, per la prima volta dal 2010, un ministro della difesa israeliano ha ospitato il presidente palestinese Mahmoud Abbas in Israele. L’incontro ha avuto luogo nella casa di Benny Gantz. Non c’è ancora pace in vista. Ma lo stillicidio degli eventi solleva una domanda importante: A chi va il merito? Sono i partiti di sinistra nella coalizione di governo israeliana che tirano le sue politiche, per piccoli gradi, verso sinistra sul conflitto? Quei partiti si sono giocati i loro principi più profondi per unirsi a un governo guidato da un nazionalista di destra campione degli insediamenti. Cosa hanno ottenuto finora?

Labor e Meretz non possono prendersi il merito diretto dell’incontro tra Gantz, che rappresenta il suo partito Kachol Lavan, e Mahmoud Abbas. Ma con un lato destro e uno sinistro, Gantz è saldamente posizionato come un centrista. I politici di destra hanno brontolato all’incontro, ma una mossa che era impensabile negli ultimi anni ora sembra pragmatica.

Quando gli è stato chiesto, i parlamentari di sinistra hanno spuntato ulteriori risultati positivi della loro presenza nel governo. I membri di Meretz sono stati orgogliosi del fatto che i suoi ministri – Tamar Zandberg (ministro della protezione ambientale) e il leader del partito Nitzan Horowitz (ministro della salute) hanno incontrato le loro controparti palestinesi, su iniziativa di Issawe Frej, ministro di Meretz per la cooperazione regionale.

“È sicuramente un cambiamento rispetto al governo precedente, quando ignoravano totalmente l’AP”, ha detto Gaby Lasky, un avvocato veterano dei diritti umani e ora un legislatore del Meretz, quando abbiamo parlato all’inizio di gennaio. Lasky ha anche notato che la commissione per gli affari esteri e la difesa della Knesset ha tenuto una discussione sulla violenza dei coloni, invitando i rappresentanti delle organizzazioni per i diritti umani a parlare; la Knesset ha anche tenuto un’audizione speciale sugli arresti di bambini palestinesi. La presenza di gruppi israeliani per i diritti umani alla riunione di un comitato della Knesset evidenzia qualcos’altro: una maggiore influenza diretta degli attivisti della società civile per la pace e contro l’occupazione, a lungo messi da parte e molto diffidati.

La laburista Emilie Moatti, che è membro della commissione Difesa e Affari Esteri, mostra la sinergia emergente: ha appoggiato pubblicamente un’iniziativa della Ong Women Wage Peace, chiedendo al governo di cercare attivamente modi per rilanciare il processo di pace. In un’intervista, Moatti ha elencato altri gruppi della società civile che ha invitato a testimoniare alla commissione, rappresentando diverse aree di cooperazione commerciale e ambientale. I parlamentari di sinistra che siedono nel governo Bennett hanno poche illusioni e affrontano anche gravi dilemmi. Mossi Raz, un altro incrollabile attivista per la pace e parlamentare di Meretz, ha iniziato la sua valutazione nella nostra intervista elencando ciò che è sbagliato – principalmente i piani energici del governo per l’espansione degli insediamenti in alcuni dei luoghi più sensibili e strategici della Cisgiordania, rafforzando il controllo israeliano.

Eppure, quello stesso giorno, Meretz aveva pubblicamente segnalato la sua opposizione alle recenti manovre in due avamposti che persino Israele considera illegali, Homesh ed Evyatar, nel profondo dei territori occupati. Si stavano diffondendo voci che il governo aveva in programma di smantellare una yeshiva costruita a Homesh (che è stata evacuata, in linea di principio per sempre, nel 2005), ma che in cambio avrebbe permesso ai coloni di costruire a Evyatar. Una tale transazione si adatterebbe all’annosa relazione tra governo e coloni che ha permesso agli insediamenti di fiorire per decenni.

Meretz minaccerebbe una crisi di coalizione per una questione così fondamentale per la sua piattaforma? “Non ho mai minacciato”, dice Raz, timidamente. “Ma è sulle prime pagine, che la costruzione degli insediamenti non è accettabile per noi”. E ora, dice, la società israeliana sta ascoltando.

Il laburista Moatti è ancora più ottimista. “Penso che siamo più vicini che mai”, ha detto di un vero accordo di pace, citando l’aumento degli incontri ad alto livello. “In cinque anni, penso che raggiungeremo un accordo”. Eppure, l’orizzonte non sembra mai avvicinarsi – almeno per quanto riguarda la parte palestinese.

Mentre Israele era in fermento alla notizia dell’incontro Gantz-Abbas, Khaled Elgindy, un ex consigliere della leadership palestinese sui negoziati, ora al Middle East Institute di Washington, era cauto: “Particolarmente significativo è stato il modo in cui gli analisti hanno proiettato le loro speranze e fantasie per un processo politico su un incontro che in realtà riguardava il rafforzamento dell’AP”.

Sostenere l’AP è conveniente per Israele, ma probabilmente è troppo tardi per salvare la credibilità dell’Autorità dove conta. Mohammed Daraghmeh, capo ufficio di Asharq News, crede che i palestinesi accolgano le misure di “soccorso” per migliorare la vita quotidiana, come le carte d’identità e i permessi di lavoro – ma “la gente ha bisogno di molto di più. Vedono questi come servizi municipali. Dicono, ‘ogni sindaco può farlo'”.

Il gesto non cambierà il modo in cui i palestinesi vedono l’AP: “I posti di lavoro sono presi dai funzionari e dalle famiglie”, ha detto. La gente vede “cattiva gestione, corruzione, incompetenza, mentre Hamas è visto ampiamente come combattente per la libertà”. Né i gesti cambieranno le reali richieste dei palestinesi a Israele, dice Daraghmeh: Contenere la crescita degli insediamenti, porre fine alle incursioni all’interno delle città palestinesi e alle demolizioni delle case, cessare la chiusura delle terre nell’Area C per le zone militari, permettere un maggiore controllo economico e di sicurezza dei palestinesi sulle loro vite.

Invece, dopo l’incontro Gantz-Abbas, il primo ministro Bennett ha assicurato al pubblico israeliano che non avrebbe incontrato Abbas in persona. Il ministro degli Esteri Yair Lapid ha abbassato le aspettative su un futuro processo di pace.

Alla fine, se il governo continua a evitare mosse genuine verso la pace, la sinistra può giustificare il suo affare politico, legittimando e partecipando alla coalizione?

Sì – per il momento. Ironicamente, i poli di destra e di sinistra nella coalizione fanno sembrare pragmatiche le politiche guidate dai centristi, come l’incontro Gantz-Abbas e le misure di soccorso. Inoltre, i partiti di sinistra hanno riportato le idee di sinistra all’ordine del giorno dall’alto, invece di implorare attenzione dal basso.

Ma quando il laburista Moatti mi ha detto che avrebbe: fatto “ tutto il possibile, insieme ad altri partner, per convincere [il governo] dell’urgenza di un accordo diplomatico” con i palestinesi, cosa significherà in pratica questo lodevole spirito? Se queste parti non definiscono il prossimo punto di riferimento per l’avanzamento della pace, o una strategia per raggiungerlo, passeranno da un peso di equilibrio a una foglia di fico in poco tempo”.

Così Dahlia Scheindlin.

Del “governo del cambiamento” fa parte Tamar Zandberg, leader di Meretz, la sinistra pacifista israeliana, neo ministra della Protezione ambientale. Sul tema della pace così si è espressa in una recente conversazione con chi scrive: “Quando parlo di subalternità alla narrazione della destra, mi riferisco anche a questo. Come se la pace fosse altra cosa rispetto ai problemi di tutti i giorni, una sorta di bene di lusso per i ricchi borghesi di Tel Aviv. Qui sta un nostro limite. Non aver fatto intendere che pace e giustizia sociale sono le due facce di una stessa medaglia. Perché raggiungere una pace giusta con i palestinesi significa destinare una parte importante del nostro bilancio statale dalla difesa all’istruzione, alla sanità pubblica, alla ricerca. Riconosco un nostro limite, grave, ma questo non significa che questa idea di pace sia tramontata. La pace non è, come la destra ripete, un cedimento al terrorismo e. a chi vorrebbe buttare a mare gli ebrei e cancellare Israele dalla carta geografica del Medio Oriente. La pace è uno dei pilastri su cui rifondare la nostra democrazia. Se questo significa ‘testimonianza’, ne vado fiera”.

Non molto distante è la riflessione della leader del Labour, Mirav Michaeli, anch’ella ministra nel governo Bennett: “Non vi è dubbio che in questi anni, e ancor più con la crisi pandemica, quella che è emersa in tutta la sua drammatica incidenza nella vita di milioni di israeliani, è una irrisolta ‘questione sociale’ – annotava Michaeli in una nostra conversazione di qualche mese fa – La crisi pandemica ha messo in ginocchio centinaia di aziende, portato decine di migliaia di famiglie sotto la soglia di povertà. E’ il grande tema delle disuguaglianze sociali, all’ordine del giorno a livello globale, e non solo in Israele. A questo malessere siamo chiamati a dare risposte concrete, praticabili. Oggi, non in un futuro che tanti israeliani è fatto solo di ombre e di una incertezza sempre più opprimente, insopportabile. La risposta che la destra israeliana ha dato non si discosta da quella di quell’universo sovranista di cui Trump, non a caso un modello per Netanyahu, è stato il faro, per fortuna spento il 3 novembre. Molti si dimenticano che in Israele si è votato l’anno scorso anche per rinnovare le amministrazioni locali delle più importanti città. Ebbene, in diverse di esse, come Tel Aviv e Haifa, solo per citarne alcune, a vincere sono stati candidati progressisti, uomini e donne che quel malessere sociale lo hanno affrontato e, per quanto possibile, portato a soluzione. Hanno frequentato le periferie, hanno ricostruito un rapporto con le fasce più deboli della società, quelle che un tempo erano un pezzo forte dell’elettorato laburista. Questo rapporto è andato sempre più scemando, divenendo quasi inesistente. Ma io non mi rassegno a questo. Quello che mi impensierisce di più non è l’essere visti come quelli del ‘campo per la pace’ e basta, ma di essere percepiti come quelli delle “èlite benestanti”, dei salotti buoni di Tel Aviv. Da qui bisogna ripartire, da un recupero di credibilità tra i ceti socialmente più indifesi, promuovendo anche una nuova classe dirigente. Sì lo so, ogni segretario appena eletto ripete questo mantra. Stavolta, però, non sarà così. E non perché io sia più coerente e tosta di quelli che mi hanno preceduto, ma perché o si rinnova o si muore. Lo dico con uno slogan che deve tradursi in politica: ‘Tra l’Israele delle start up, che costruisce il futuro, e l’Israele degli ultraortodossi, proiettai nel passato, la nostra scelta è chiara e netta. Quella di Netanyahu, no’”. So bene che lo spostamento a destra del paese non è qualcosa che nasce con quest’ultimo governo, ma che viene da lontano, e da cambiamenti strutturali, in primo luogo demografici e sociali, che la sinistra, e in primis il mio partito, non sono stati all’altezza di cogliere, come invece ha dimostrato di saper fare la destra. Non siamo stati all’altezza delle sfide del cambiamento. Di questo ebbi modo di discutere in uno dei nostri ultimi incontri, prima della sua scomparsa, con Shimon Peres. “’e non sai leggere i cambiamenti intervenuti, sei destinato alla marginalità o a vivere in un passato che non c’è più’, mi disse Shimon. Ed è una lezione che non dimenticherò mai”.

Ora, però, tutto questo è parte del governo. Farla pesare è un obbligo. Morale, oltre che politico. Se non si vuole infliggere l’ennesimo tradimento ad un elettorato di sinistra che non si accontenta, giustamente, di aver defenestrato “Re Bibi” se poi si continua a fare una politica “alla Netanyahu” senza Netanyahu. “