Regno Unito, contagi in leggero calo, ma i ricoveri aumentano del 43% in una settimana

10 Gennaio 2022

Nelle ultime 24 ore si sono registrate altre 142.224 persone al Covid nel Regno Unito, dove si contano altri 77 morti.

Il numero dei decessi negli ultimi sette giorni è incrementato del 49,8%, ma per i contagi – 1.201.563 – è sceso dell’1%. Anche il numero di pazienti ricoverati in ospedale è in aumento, con 15.890 segnalati oggi per l’ultima settimana, pari ad un aumento del 43,3% rispetto ai precedenti sette giorni.

Più di nove persone su 10 nel Paese hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il coronavirus, secondo i dati del governo, mentre all’83% è stata somministrata una seconda dose e al 62% una terza.