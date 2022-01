Trump risponde a Biden (con la solita faccia tosta): "Usa il mio nome per dividere il Paese"

globalist

6 Gennaio 2022

Preroll

Non si è fatta attendere la risposta di Trump al durissimo discorso di Joe Biden in occasione dell’anniversario di Capitol Hill. Biden, che ha accusato Trump di aver guidato un’insurrezione armata contro la democrazia, secondo Trump sta “distruggendo la nostra nazione con politiche folli di confini aperti, elezioni corrotte, disastrose politiche energetiche, mandati incostituzionali e devastanti chiusure delle scuole, ha usato oggi il mio nome per cercare di dividere ulteriormente l’America”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Questo teatrino politico – ha scritto in una nota Trump, che ha cancellato una conferenza stampa che aveva in programma per stasera in polemica con la commissione d’inchiesta sui fatti del 6 gennaio – non è altro che una distrazione dal fatto che Biden ha completamente e totalmente fallito”.