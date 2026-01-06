Cinque anni fa il golpe di Capitol Hill: Trump invece di stare in galera sta alla Casa Bianca a minacciare il mondo

globalist Modifica articolo

Il quinto anniversario dell’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti ha suscitato reazioni forti e pungenti tra i parlamentari democratici.

«Chi teme la verità o cerca di distorcerla dovrà imparare la lezione dalla storia», ha scritto il senatore Dick Durbin dell’Illinois su X. «La realtà degli eventi prevarrà e chi li distorce finirà in un cumulo di vergogna riservato a traditori e bugiardi».

La senatrice Tammy Baldwin del Wisconsin ha sottolineato come Trump abbia cercato di riscrivere la storia del 6 gennaio, lasciando impuniti circa 1.500 insorti, molti dei quali hanno aggredito poliziotti. «Gli americani non dimenticheranno quella giornata buia, e nemmeno io. Fu un attacco al nostro Campidoglio, ai nostri poliziotti, al voto equo e alla nostra democrazia».

Il deputato Steny Hoyer del Maryland ha descritto Trump come «un demagogo, un aspirante dittatore, un uomo senza lealtà verso la democrazia e la Costituzione». «Ha incitato una folla di suoi sostenitori a ‘fermare il furto’ e a ‘combattere fino alla morte’. Non c’era alcun furto, ma hanno combattuto con violenza… Hanno sfilato con la bandiera confederata nel Campidoglio – qualcosa che la Confederazione stessa non riuscì a fare nemmeno nelle ore più critiche della Guerra Civile. Hanno cercato il vicepresidente Pence e la speaker Pelosi, sperando di impiccarli. Trump non fece nulla per fermare la violenza».

Molti legislatori hanno anche ricordato il perdono generale concesso da Trump il primo giorno del suo mandato ai responsabili dell’attacco. La senatrice Angela Alsobrooks del Maryland lo ha definito «vergognoso e antiamericano».

Queste condanne arrivano mentre emergono testimonianze congressuali dell’ex procuratore federale Jack Smith, che avrebbe «sviluppato prove oltre ogni ragionevole dubbio che Trump abbia partecipato a uno schema criminale per ribaltare i risultati delle elezioni del 2020 e impedire il trasferimento legittimo del potere». Il tentativo di Smith di incriminare Trump era stato interrotto dalla vittoria elettorale del 2024.