I repubblicani anti-Trump preparano uno spot per l'anniversario di Capitol Hill

globalist

5 Gennaio 2022

Preroll

C’è una fetta di repubblicani che Trump non lo ha mai potuto sopportare: sono il Republican Accountability Project, gruppo nato nel partito per contrastare il sostegno che i repubblicani stanno dando a Trump. Il gruppo ha preparato una campagna pubblicitaria che sarà trasmessa il 6 gennaio in occasione dell’anniversario dell’assalto al Campidoglio per impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’annuncio pubblicitario prende di mira alcuni legislatori repubblicani tra cui il leader della minoranza alla Camera Kevin McCarthy, il leader della minoranza al Senato Mitch McConnell, i senatori Ted Cruz e Lindsey Graham, assieme al deputato Mike Gallagher che hanno minimizzato l’assalto alla sede della democrazia Usa e remato contro il lavoro della commissione di indagine.

Middle placement Mobile

Lo spot sarà trasmesso su Fox News Channel, CNN e MSNBC e andrà in onda durante “Hannity” e “Tucker Carlson Tonight”, due show della Fox i cui conduttori hanno sostenuto la linea di Trump.