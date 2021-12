Torna la paura del Covid: misure di distanziamento alla Grande Moschea della Mecca

globalist

30 Dicembre 2021

Il virus non esiste? Eppure pare proprio che in tutto il mondo non si faccia altro che aumentare le misure di sicurezza.

L’Arabia Saudita ha nuovamente imposto misure di distanziamento fisico alla Grande Moschea della Mecca, città santa dell’Islam, a causa di un aumento dei contagi di coronavirus nel regno.

Già in vigore in passato, questa misura era stata revocata ad ottobre grazie a un calo dei casi di Covid-19. Ma il numero giornaliero di infezioni si è notevolmente moltiplicato dall’inizio di dicembre, con 744 casi registrati ieri in questo Stato del Golfo.

“La decisione di riapplicare il distanziamento fisico oggi nasce dalla preoccupazione di tutelare la salute dei fedeli”, ha affermato l’agenzia di stampa ufficiale SPA. Segnali di distanziamento sono stati posti nel parco della Grande Moschea intorno alla Kaaba, una struttura cubica ricoperta di nero, verso la quale si rivolgono per pregare i fedeli musulmani di tutto il mondo.