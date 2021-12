L'appello di Biden: "Inverno di malattia grave e morte per i non vaccinati, importante ricevere la dose"

globalist

17 Dicembre 2021

La situazione con questa quarta ondata sta diventano difficile e le tante certezze e speranze che avevamo guadagnato con il vaccino stanno venendo meno.

E anche il Presidente degli Stati Uniti comincia a essere pessimista.

Joe Biden ha ribadito l’appello agli americani a vaccinarsi e a fare il booster di fronte al rapido diffondersi della variante Omicron anche in Usa, prevedendo un “inverno di malattia grave e morte” per i non immunizzati.

È “della massima importanza” ricevere una dose di richiamo per i vaccinati e “ricevere la prima dose” per gli altri, ha affermato il presidente degli Stati Uniti, che ha chiamato i giornalisti alla fine di una riunione dedicata alla pandemia di Covid-19 per “portare un messaggio direttamente agli americani”.