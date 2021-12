Un gruppo neofascista di No Vax progettava di assassinare il Presidente della Sassonia

globalist

16 Dicembre 2021

Che i No Vax siano degli esaltati è chiaro a tutti, meno chiaro forse è quanto possono essere pericolosi. Quando fanatismo e stupidità si uniscono la miscela è esplosiva e ieri la Germania ne ha avuto prova dato che un gruppo di No Vax tedeschi stava organizzando un piano, anche molto dettagliato, su come uccidere il presidente del leander della Sassonia Michael Kretschmer.

Un blitz della polizia tedesca avvenuto ieri a Dresda ha sventato un vero e proprio attentato terroristico. Il complotto era ordito su una chat di No Vax su Telegram, in cui si pianificava l’assassinio di Kretschmer, in particolare a causa della sua posizione a favore delle vaccinazioni e alle restrizioni del Governo statale imposte per contenere la diffusione del coronavirus.

La chat contava 103 membri e le perquisizioni sono avvenute nelle case di alcuni di loro, tutti appartenenti a un noto gruppo di estrema destra. Nel gruppo si incitava alla violenza armata contro il governo. Le indagini si concentrano su cinque persone, di cui una è stata arrestata.