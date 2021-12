L'ombra di Omicron sulla famiglia reale: la Regina Elisabetta ha paura e annulla il pranzo di Natale

globalist

16 Dicembre 2021

Preroll

Nonostante fosse tutto pronto per il pranzo di Natale nel Castello di Windsor, la regina Elisabetta si è vista costretta ad annullarlo: causa, la variante Omicron.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’impennata di casi di Covid in Gran Bretagna, inizialmente non l’aveva impensierita, perché la Regina Elisabetta non ne voleva sapere di restare sola durante le feste. In un anno particolare, in cui ha perso il marito Filippo, aveva deciso di circondarsi degli affetti più cari.

Middle placement Mobile

L’appuntamento era fissato per il 21 dicembre e a tavola erano attesi circa 50 membri della famiglia reale. Poi il dietrofront reale. La sovrana spaventata dalla variante Omicron ha deciso di annullare il ritrovo. “E’ la cosa giusta da fare” avrebbe confidato.

Dynamic 1

Di solito la Regina incontra figli, nipoti e pronipoti a Buckingham Palace, perché poi si rifugia a Norfolk per il giorno di Natale. E viene invitata una buona parte della famiglia reale, compresi i cugini di Elisabetta, i Gloucester, il duca di Kent, i Michaels.

Dopo il tradizionale pranzo in famiglia che quest’anno si sarebbe dovuto tenere a Windsor, con la presenza di Kate Middleton, Sophie di Wessex e Camilla Parker Bowles, la Regina Elisabetta avbrebbe dovuto lasciare il castello per trascorrere le festività nel palazzo di Sandringham. Gli allestimenti erano già pronti e i nipotini George, Charlotte e Louis non vedevano l’ora di gustarsi luci e decorazioni insieme a tutta la royal family. Ma la situazione pandemica ha spaventato la sovrana che ha preferito annullare l’evento. Chissà con chi trascorrerà le feste…