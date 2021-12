Sarà una donna a guidare la polizia di New York: è la prima volta nella sua storia

globalist

15 Dicembre 2021

Svolta storica per la città di New York che per la prima volta avrà una donna alla guida del dipartimento di polizia. A dirigerlo sarà l’afroamericana Keechant Sewell, capo dei detective della contea di Nassau. A sceglierla è stato il sindaco eletto Eric Adams, con un passato anche lui da poliziotto.

Terza persona afroamericana a guidare il NypdSewell, nativa del Queens, sarà anche la terza persona nera nella storia del Nypd a guidare la forza, dopo Benjamin Ward e Lee Brown, negli Anni 80 e 90.

Eredita un dipartimento di polizia in via di cambiamento, che negli ultimi anni ha dovuto tornare a contrastare il crimine, soprattutto quello violento fatto di sparatorie e omicidi, dopo che per anni i dati erano stati i più bassi mai visti.