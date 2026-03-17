Iran, si dimette il capo dell'anti-terrorismo Usa: "Guerra voluta da Israele, l'Iran non era una minaccia"

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17 Marzo 2026 - 20.48

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Joe Kent, direttore del National Counterterrorism Center e figura politica dell’estrema destra nonché sostenitore di Donald Trump, si è dimesso martedì dal suo incarico in segno di protesta contro la guerra in Iran.

«Non posso, in coscienza, sostenere la guerra in corso in Iran», ha scritto Kent in una lettera di dimissioni pubblicata su X. «L’Iran non rappresentava alcuna minaccia imminente per la nostra nazione, ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della sua potente lobby americana.»

Kent, che lavorava sotto la direttrice dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard, è un ex ufficiale delle forze speciali con ampia esperienza di combattimento. Sua moglie, Shannon Kent, tecnico crittologo della marina, è stata uccisa in azione nel 2019 durante un attentato suicida a Manbij, in Siria.

Nella sua lettera, Kent ha elogiato le azioni militari estere di Trump durante il suo primo mandato, come l’uccisione di Qassem Soleimani e la «sconfitta dell’Isis», evitando al contempo di essere trascinato in «guerre senza fine». Tuttavia, ha accusato il presidente di aver abbandonato questa linea a causa di una campagna di influenza.

«All’inizio di questa amministrazione, alti funzionari israeliani e influenti membri dei media americani hanno messo in atto una campagna di disinformazione che ha completamente minato la vostra piattaforma “America First” e alimentato sentimenti favorevoli alla guerra per incoraggiare un conflitto con l’Iran», ha scritto Kent. «Questa camera dell’eco è stata usata per ingannarvi facendovi credere che l’Iran rappresentasse una minaccia imminente per gli Stati Uniti e che fosse necessario colpire subito, con un chiaro percorso verso una rapida vittoria.

«Era una menzogna ed è la stessa tattica che gli israeliani hanno usato per trascinarci nella disastrosa guerra in Iraq, che è costata alla nostra nazione la vita di migliaia dei nostri migliori uomini e donne. Non possiamo permetterci di commettere di nuovo questo errore.»

Kent si è candidato al Congresso nello stato di Washington sud-occidentale dopo la morte della moglie, nel 2022 e nel 2024, perdendo entrambe le volte contro Marie Gluesenkamp Perez. Sebbene il distretto sia relativamente conservatore – Trump lo ha vinto nel 2024 – le campagne di Kent sono state segnate da legami con figure dell’estrema destra e nazionalisti bianchi, come Graham Jorgensen, membro del gruppo paramilitare Proud Boys, e Joey Gibson, fondatore del gruppo nazionalista cristiano Patriot Prayer.

Kent ha inoltre sostenuto teorie del complotto anti-governative, come l’idea che l’FBI e la comunità di intelligence fossero coinvolte nell’assalto del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti e che le elezioni del 2020 siano state rubate da Joe Biden.

I democratici hanno evidenziato queste attività, insieme alla sua partecipazione a una chat di gruppo su Signal con funzionari dell’amministrazione in cui si discutevano attacchi contro la milizia Houthi. Lo scandalo è esploso quando Jeffrey Goldberg, direttore dell’Atlantic, ha rivelato di essere stato aggiunto per errore alla conversazione. Kent era stato confermato a luglio con un voto di parte di 52 a 44.

Trump ha reagito alla notizia delle dimissioni di Kent durante un ricevimento alla Casa Bianca per il giorno di San Patrizio, affermando di aver letto la lettera e di «non conoscerlo bene».

«Ho sempre pensato che fosse una brava persona, ma ho anche sempre pensato che fosse debole sulla sicurezza, molto debole sulla sicurezza», ha detto.

«Quando ho letto quella dichiarazione, ho capito che è stato un bene che se ne sia andato, perché ha detto che l’Iran non era una minaccia. L’Iran era una minaccia. Tutti i paesi lo sapevano… Quindi quando qualcuno lavora con noi e dice che non pensava che l’Iran fosse una minaccia, non vogliamo persone del genere… non sono persone intelligenti, non sono persone sveglie.»