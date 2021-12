Il presidente ucraino Zelensky: "Se la Russia vuole invaderci ci difenderemo, l'Ucraina rimarrà libera"

globalist

14 Dicembre 2021

Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha osservato che “le truppe stanziate da Putin vicino al nostro confine sono il potenziale di un ricatto. Anzitutto contro gli Stati occidentali. Quando le truppe russe aumentano, il ricatto si fa più duro, tanto da far temere un’aggressione contro il nostro Stato o contro l’intera regione. La Russia ha iniziato questa guerra nel 2014 e da allora siamo abituati a qualsiasi scenario”.

“Purtroppo – aggiunge il presidente ucraino – non si può dire lo stesso di altri Paesi europei. La Germania, per esempio, ci ha recentemente impedito di ottenere dalla Nato fucili anti-drone e sistemi anti-cecchino, che sono armi esclusivamente difensive. Qualsiasi democrazia sotto aggressione dovrebbe avere il diritto di acquistare tali armi. Purtroppo in alcune capitali europee la paura prevale”.

Se domani i russi invadessero l’Ucraina “proteggeremo la nostra terra e la nostra gente in ogni circostanza e da ogni invasione. Gli ucraini non rinunceranno mai alla loro libertà. A Mosca, intanto, si potrebbe aprire un museo per le tante condanne ricevute dal Cremlino. Indubbiamente, siamo grati per il supporto che ci viene offerto. Ma gli sforzi collettivi non sono sufficienti a riportare la Russia né a una politica basata sul rispetto del diritto internazionale e degli Stati vicini, né a significativi colloqui di pace nell’Ucraina orientale” ha detto Zelensky.

“Basti pensare – continua il presidente – che l’accordo sui prigionieri di guerra siglato a Parigi nel 2019 non è ancora stato attuato. Centinaia di persone sono tenute prigioniere nei territori occupati, dove la Russia aveva promesso di garantire l’ingresso delle organizzazioni internazionali. Ma ciò non accade perché i prigionieri ucraini sono in condizioni così spaventose che la Russia non osa mostrarli alla Croce Rossa”.

“Dopo i colloqui tra il presidente americano e l’omologo russo non c’è stata nessuna riduzione dell’ammasso di truppe nostri confini. Per non parlare di quello che accade nel Mare di Azov, dove il 70 per cento della sua superficie è sotto il controllo della Russia. Solo quando le cose cominceranno a cambiare potremo dire che gli argomenti di Biden si sono dimostrati convincenti”, ha concluso il presidente ucraino.