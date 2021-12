Questo è l’unico presepe di cui la Destra dei finti cristiani dovrebbe preoccuparsi

globalist

13 Dicembre 2021

Preroll

Guardate questa foto. Guardatela bene.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Queste persone non hanno, per noi, un nome o una storia. Eppure, nel velo di quella donna, nell’innocenza di quella bambina, dovremmo riconoscere una storia ben più antica, che sentiamo da quando siamo bambini ma di cui forse, complice una politica cinica e sprezzante della vita, abbiamo dimenticato il significato.

Middle placement Mobile

Questa foto è un presepe, perché del presepe incarna lo spirito più profondo. C’è il rifiuto che sperimentarono Giuseppe e Maria sulla loro pelle, costretti a fermarsi in una grotta al gelo. C’è il dolore di non trovare umanità nel momento del bisogno. C’è la famiglia, quella ‘tradizionale’ che però viene difesa dalla Destra dei finti cristiani solo quando i componenti sono bianchi, ricchi e italiani.

Dynamic 1

C’è sopratutto lo specchio della nostra ipocrisia: abbiamo dimenticato cosa dovrebbe significare il Natale, cosa vuole rappresentare questa festa per un’Europa che si dice cristiana. Un momento in cui si accoglie, mentre noi siamo più impegnati ad erigere muri; un momento di condivisione, mentre neghiamo diritti a chi è diverso da noi solo per il luogo in cui è nato.

La destra italiana ha montato una polemica feroce contro l’Unione Europea che ci voleva ‘rubare il Natale’. Un Natale fatto di lucine e panettoni, di presepi in plastica mentre la carne e il sangue delle persone sono appena al di là della cortina di odio e cinismo che hanno eretto tutto intorno al nostro Paese.