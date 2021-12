Lo stato di New York introduce di nuovo l'obbligo di mascherina al chiuso

globalist

11 Dicembre 2021

A fronte dell’aumento esponenziale dei contagi causati dalla quarta ondata del Coronavirus, tutti i Paesi, a livello globale, si stanno attrezzando per contrastarlo. La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha reintrodotto l’obbligo di indossare le mascherine negli spazi pubblici al chiuso.

La norma scatterà da lunedì 13 dicembre e durerà almeno fino al 15 gennaio 2022. Per chi trasgredisce multe fino a 1.000 dollari e rischio di sanzioni penali. Dal ponte del Thanksgiving il numero dei casi di Covid a New York è aumentato del 43% e le ospedalizzazioni del 29%.

Hochul ha affermato che la decisione di ripristinare l’obbligo della mascherina si è basata su un numero crescente di casi e ricoveri, che è stato particolarmente pronunciato in alcune parti dello stato di New York.

L’obbligo della mascherina si applica sia ai clienti che al personale e sarà in vigore dal 13 dicembre al 15 gennaio. Escluse dall’obbligatorietà tutte le aziende che hanno reso obbligatoria la vaccinazione. Tuttavia viene raccomandato a vaccinati e non vaccinati di indossare la mascherina.

Vaccino obbligatorio per tutto il settore privato

Intanto la città di New York, a partire dal 27 dicembre, imporrà l’obbligatorietà di vaccinazione per tutti i lavoratori del settore privato come misura preventiva per combattere una nuova ondata di casi di Covid. Ad annunciarlo è stato il sindaco Bill de Blasio.

La città richiederà anche la prova della vaccinazione per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni per entrare nei ristoranti, nei luoghi di intrattenimento e nelle strutture per il fitness, ha aggiunto il sindaco, spiegando che queste azioni preventive intendono frenare una crescita dei casi di Covid in vista del clima più freddo e degli incontri durante le vacanze.