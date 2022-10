Cade l'obbligo delle mascherine sui mezzi pubblici: da oggi non servono più, ecco dove bisogna ancora usarle

globalist Modifica articolo

1 Ottobre 2022 - 11.02

Preroll

Via le mascherine sui mezzi pubblici, da oggi cade l’obbligo delle protezioni sanitarie: bus, metropolitane, treni e traghetti potranno quindi essere fruite come prima dell’inizio della pandema. Resta la necessità di indossarle nelle strutture sanitarie, come deciso dal ministero della Salute che ne ha prorogato l’obbligo per ospedali e Rsa fino al 31 ottobre.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Intanto, risalgono incidenza dei contagi e Rt. L’arrivo dell’autunno, secondo i dati settimanali raccolti dall’Iss, coincide con incidenza dei contagi e Rt in risalita: a livello nazionale 325 casi ogni 100.000 abitanti contro i 215 della settima dal 16 al 22 di settembre.

Middle placement Mobile

L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1 (range 0,86-1,26), in aumento rispetto a 7 giorni fa e pari al valore soglia. Anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento ma ancora sotto la soglia epidemica.