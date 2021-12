Il Regno Unito con poche restrizioni teme Omicron: "Rischiamo un milione di casi entro il mese"

globalist

9 Dicembre 2021

Preroll

Nel Regno Unito ora hanno molta paura per via dell’aumento esponenziale dei contagi della variante Omicron del Covid; adesso Boris Johnson, che in realtà non aveva mai preso in considerazioni altre ipotesi, sta per promuovere alcune restrizioni come l’obbligo delle mascherine nei posti chiusi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

In Gran Bretagna ci potrebbero essere circa un milione di casi Omicron” entro un mese. Lo ha detto il ministro della Salute Sajid Javid intervistato da Sky News, affermando che rispetto a ”questa nuova variante, la nostra strategia è stata quella di guadagnare tempo per valutarla e anche per costruire difese protettive”.

Middle placement Mobile

Javid ha aggiunto che ”negli ultimi giorni abbiamo iniziato a saperne di più sulla variante. E una di quelle cose che abbiamo imparato è che si diffonde molto, molto rapidamente. Si diffonde più velocemente di qualsiasi altro Covid che abbiamo visto finora”. Vedendo il ritmo di diffusione attuale significa che ”entro questo mese potremmo avere circa un milione infezioni nella comunità in tutto il Regno Unito”.

Dynamic 1

Sulla vaccinazione obbligatoria per tutti, Javid ha detto di ritenerla ”eticamente sbagliata” che ”anche a livello pratico, non funzionerebbe”.