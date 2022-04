Ucraina, Gb vuole inviare più armi a Kiev dopo l'offensiva russa nel Donbass

globalist

19 Aprile 2022 - 12.38

La Gran Bretagna ha intenzione di inviare ancora più armi per sostenere le forze ucraine dopo la vasta offensiva nel Donbass lanciata da Mosca. Lo ha detto alla Bbc il ministro per l’Irlanda del Nord, Brandon Lewis, secondo cui “siamo di fronte a un ulteriore sforzo del regime di Putin e quindi faremo il possibile per sostenere l’Ucraina“.

Londra continua così ad alzare i toni rispetto alle forniture militari e intende rinnovare la pressione in questa direzione all’unisono con gli Usa nel nuovo vertice virtuale dei leader occidentali convocato giusto oggi dal presidente Joe Biden.