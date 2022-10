Ucraina, la Gran Bretagna: "Sostegno a Kiev contro la Russia fino alla vittoria della guerra"

globalist Modifica articolo

4 Ottobre 2022 - 22.30

Preroll

Guerra in Ucraina, pace lontana. La Gran Bretagna sosterrà gli ucraini contro la Russia «finché questa guerra non sarà vinta». Lo ha detto il nuovo ministro degli Esteri britannico James Cleverly ha detto alla conferenza del Partito conservatore. «Li sosterremo fino al ripristino della loro integrità territoriale. Li sosterremo fino a quando l’ultimo carro armato russo non sarà trascinato via dall’ultimo trattore ucraino», ha aggiunto.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Se non lo facciamo, inviamo un messaggio a ogni potenziale aggressore che la nostra determinazione è fragile. E non possiamo, non dobbiamo, non invieremo quel messaggio nel mondo”, ha dichiarato Cleverly. Rivolgendosi a Putin e a Lavrov ha detto: «lasciatemi essere chiaro: non riconosceremo mai l’annessione di Luhansk o Donetsk o Kherson o Zaporizhzhia o della Crimea”.