Stoltenberg: "La Gran Bretagna è la nazione guida a sostegno dell'Ucraina"

globalist Modifica articolo

9 Novembre 2022 - 14.49

Preroll

Il Regno Unito è una “nazione guida” quando si tratta di sostenere l’Ucraina, ha affermato oggi il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, ricevuto dal Segretario alla Difesa Ben Wallace presso il campo di addestramento di Lydd nel Kent, dove i volontari ucraini vengono addestrati a combattere nella guerra contro la Russia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Il Regno Unito è una nazione guida quando si tratta di fornire supporto all’Ucraina. Sono molto grato al Regno Unito perché questo è davvero importante, fa la differenza ogni giorno sul campo di battaglia”, ha detto il leader della Nato, ricordado che “il Regno Unito sostiene l’Ucraina non solo con le attrezzature, ma anche con la formazione”. “E la formazione che ho visto qui oggi da parte di istruttori britannici e canadesi è estremamente importante, sono molto grato”, ha aggiunto.

Middle placement Mobile

Stoltenberg ha anche descritto come “una catastrofe” la possibilità che la Russia vinca la guerra in Ucraina. “Non solo per il popolo ucraino, ma sarà anche pericoloso per noi, perché poi invierà un messaggio al presidente Putin e ad altri leader autoritari che se usano la forza militare brutale, possono raggiungere i loro obiettivi”, ha commentato.