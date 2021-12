Arrestati i genitori del quindicenne killer del Michigan: sono accusati di omicidio

globalist

4 Dicembre 2021

Preroll

James e Jennifer Crumbley, i genitori di Ethan Crumbley, il quindicenne incriminato per terrorismo, omicidio e tentato omicidio nella sparatoria alla Oxford High School alla periferia di Detroit, dove sono morti quattro studenti e ne sono rimasti feriti sette, sono stati arrestati.

OutStream Desktop

Top right Mobile

I due erano scomparsi poche ore prima di essere a loro volta incriminati per omicidio involontario per le negligenze nella vicenda.

Middle placement Mobile

L’accusa per la coppia è di aver lasciato all’adolescente la possibilità di utilizzare un’arma da fuoco. Prima di essere fermato e disarmato dalla polizia il killer, allievo dello stesso liceo, era riuscito a sparare circa 15-20 colpi con una “semiautomatica”.

Dynamic 1

A quanto emerge dalle indagini, Ethan era da tempo considerato un soggetto a rischio: la scuola aveva contattato la famiglia per parlare dei suoi ‘impulsi violenti’ ma i genitori non avevano dato peso alla questione. La mattina della strage, i genitori si erano anche accorti che la pistola non era in casa, ma non avevano avvertito la scuola né la polizia. La madre si era limitata a mandare un messaggio al figlio, con scritto ‘don’t do it’, ‘non farlo’.

Ora Ethan rischia l’ergastolo, perché non è accusato di semplice omicidio, ma di terrorismo.