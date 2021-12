Morto di Covid Johann Biacsics: era il No vax austriaco che voleva curarsi con la candeggina

globalist

1 Dicembre 2021

Libri, articoli e un canale YouTube in cui spiegava come funzionasse l’autoguarigione, anche per malattie come il cancro: diceva di avere informazioni privilegiate Johann Biacsics, uno dei leader negazionisti dell’Austria. “Nelle terapie intensive ci sono principalmente i vaccinati”, sosteneva.

Prominent Austrian anti-vax campaigner Johann Biacsics died of covid after leaving the hospital to treat himself with chlorine dioxide at home. https://t.co/maATzF6aiM — Person Person (@ClutterOf) December 1, 2021

Ma Biacsics è morto dopo aver contratto il Covid-19, come racconta il quotidiano austriaco “Die Zeit”. L’uomo, 65 anni, era stato ricoverato all’ospedale di Vienna all’inizio di novembre a causa delle complicazioni respiratorie dovute al coronavirus. Dopo aver rifiutato il vaccino e anche i pareri dei medici, era convinto di essere già guarito dopo cure fai da te.

L’attivista No Vax infatti aveva insistito per farsi dimettere e una volta a casa aveva ingerito una soluzione a base di candeggina, molto in voga come terapia tra negazionisti e promotori di cure alternative in Austria. Due settimane prima della sua morte, Biacsics era sceso in piazza contro le chiusure a Vienna.