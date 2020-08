Israele, l'ultimo azzardo di Netanyahu: elezioni anticipate

Israele, l’ultimo azzardo di Netanyahu: nuove elezioni anticipate. Si aggrava la crisi nella maggioranza di governo in Israele E’ stata cancellata la consueta riunione domenicale dell'esecutivo a Gerusalemme per i contrasti tra il Likud di Benjamin Netanyahu e Blu Bianco di Benny Gantz sulla predisposizione del bilancio statale. La legge prevede che se la Knesset non approva la previsione finanziaria entro il 25 agosto si vada a nuove elezioni, le quarte in poco più di un anno. Il contrasto - latente da settimane - si basa sul fatto che Netanyahu, richiamando la crisi economica da coronavirus e la necessità di non imporre altri tagli, intende varare un bilancio che copra solo la restante parte del 2020. Gantz invece - per ragioni opposte - sostiene il contrario, forte anche dell'accordo di formazione del governo che stabilisce un bilancio biennale, ovvero fino alla fine del 2021.



Tuttavia questo argomento - che vede i due partiti scambiarsi accuse reciproche - nasconde, a giudizio degli analisti, una diversità di vedute sempre più ampia in politica interna ed anche estera. Non ultimo il differente giudizio che Blu Bianco da, ad esempio, sulle manifestazioni in corso da settimane contro Netanyahu. Il partito di Gantz ha detto chiaramente che il premier vuole andare ad elezioni per motivi legati ai suoi guai giudiziari. Fonti dello stesso partito - citate dai media - hanno sostenuto che sia stato "un errore fare un governo di unità nazionale con Netanyahu" che tra l'altro prevede l'alternanza della premiership.

Un azzardo, quello di Netanyahu, che Chemi Shalev, firma di punta di Haaretz, spiega così a Globalist: “Israele sta lottando per contenere un'allarmante rinascita della pandemia di coronavirus. La sua economia è in contrazione, con quasi il 20% di disoccupazione. Il movimento di protesta antigovernativo sta prendendo piede. La polarizzazione politica si sta approfondendo. La fiducia nel governo si sta erodendo. La minaccia di violenza politica e di spargimento di sangue pende pesantemente nell'aria. L'ultima cosa di cui il Paese ha bisogno adesso è una nuova elezione. Una campagna elettorale paralizzerebbe gli sforzi di soccorso medico e finanziario, scatenerebbe il caos politico e infiammerebbe le divisioni interne. Dato che gli israeliani sono andati alle urne meno di sei mesi fa a votare per la terza volta in un anno e che il voto ha prodotto un governo teoricamente forte e stabile, non c'è da stupirsi che la stragrande maggioranza degli israeliani di tutti gli orientamenti politici consideri un'elezione a sorpresa come distruttiva e persino squilibrata”.

Tutti, meno uno. “King Bibi. .

“L'unica eccezione cruciale è Benjamin Netanyahu – rimarca Shalev - Nei giorni scorsi, il primo ministro ha dissipato ogni dubbio persistente sulle sue ultime intenzioni. Nel fine settimana, Netanyahu ha avviato una crisi di coalizione con Benny Gantz e il suo partito Kahol Lavan rinnegando palesemente una clausola centrale dell'accordo di coalizione che hanno firmato a maggio, riguardante il bilancio dello Stato. Nessuno in Israele crede che gli argomenti economici sommari che Netanyahu fa a favore di un bilancio a breve termine e contro il bilancio biennale che si è impegnato a promulgare abbiano qualcosa a che fare con la sua vera motivazione per costringere Israele a un'elezione che non vuole o di cui non ha bisogno. Ma nessuno ne è sorpreso. Gli osservatori veterani del primo ministro hanno previsto la sua decisione di far sprofondare il Paese in un'altra campagna elettorale dal momento in cui sono stati annunciati i risultati del precedente scrutinio del 2 marzo. Il Likud di Netanyahu è emerso come il partito più grande, ma il blocco di destra nel suo complesso non è riuscito ad ottenere la maggioranza di 61 seggi di cui ha bisogno per legiferare per uscire dal suo imminente processo penale. Per Netanyahu, hanno assunto correttamente, non conta nient'altro. Il piano originale di Netanyahu era quello di cercare di creare una nuova coalizione, dichiarando il fallimento e fissando una data per una quarta elezione. È stato sviato dall'improvvisa consapevolezza che Gantz poteva essere indotto a un illusorio accordo di condivisione del potere, portando così allo scioglimento dell'opposizione di centro-sinistra a Netanyahu e delegittimando allo stesso tempo il ruolo di leader del suo partner. Gantz era stato avvertito che Netanyahu gli stava tendendo una trappola, ma ha deciso, ingenuamente e disastrosamente, di caderci dentro. Gantz cercò di difendersi dalle macchinazioni di Netanyahu chiedendo e ricevendo impegni ferrei, promulgati per legge, che avrebbero costretto Netanyahu a cedere il potere nel novembre 2021, come concordato. Il contratto tra i due prevedeva che se Netanyahu avesse comunque cercato di far cadere il suo governo, avrebbe dovuto dimettersi e Gantz avrebbe ricoperto la carica di primo ministro ad interim fino alle elezioni. L'accordo lasciava solo una stretta via di fuga: Il bilancio. La legge israeliana stabilisce che un governo che non riesce a far approvare un bilancio cade automaticamente e viene indetta una nuova elezione. Se il governo approva un bilancio biennale, come originariamente concordato, Netanyahu sarebbe costretto a cedere il potere in un modo o nell'altro - o alla data originariamente concordata del novembre 2021 o prima, se Netanyahu precipita una crisi di coalizione. Per questo motivo il primo ministro ha deciso di spingere per un budget a breve termine fino alla fine dell'anno, insistendo, contrariamente alla maggior parte degli esperti di economia, sul fatto che il suo passaggio è fondamentale per il benessere economico di Israele. La vera ragione di Netanyahu, tuttavia, è che un budget a breve termine gli permetterebbe di far cadere il governo senza cedere il potere all'inizio del prossimo anno.

Sussulto di dignità

“Resosi finalmente conto di di essere stato preso in giro – annota ancora l’analista israeliano - Gantz ha rifiutato l'ultimatum di Netanyahu durante il fine settimana per superare il suo budget a breve termine o affrontarne le conseguenze. La riunione domenicale del gabinetto è stata annullata, la politica israeliana è andata in tilt, la coalizione di governo ha vacillato sull'orlo del collasso e gli israeliani hanno guardato con incredulità e orrore l'ennesima campagna elettorale del tutto superflua che si profilava all'orizzonte. Contrariamente alle apparenze, tuttavia, la grande strategia di Netanyahu non sta procedendo come previsto”.

E se così fosse, l’azzardo di “King Bibi” si trasformerebbe in un autogol politico che potrebbe decretare la fine del primo ministro più longevo nella storia d’Israele.