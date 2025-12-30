Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

30 Dicembre 2025 - 17.26

ATF

Chi indagherà sull’8 ottobre e sulla promessa di Netanyahu di una “vittoria totale” per il popolo israeliano?

A porre la cruciale domanda, su Haaretz, è il caporedattore del quotidiano progressista di Tel Aviv: Aluf Benn.

Scrive Benn: “La discussione sulla commissione d’inchiesta sui fallimenti del 7 ottobre 2023 si è concentrata sulla questione di come il processo di nomina dei suoi membri influenzerà le conclusioni sulla responsabilità del primo ministro Benjamin Netanyahu per il disastro.

La commissione dovrebbe indagare su cosa e chi ha reso possibile l’attacco a sorpresa di Hamas nel sud di Israele. Netanyahu vuole che l’indagine si spinga lontano nel passato, in modo che la colpa ricada sui suoi predecessori, Yitzhak Rabin (per gli accordi di Oslo) e Ariel Sharon (per il ritiro unilaterale dalla Striscia di Gaza), invece che su di lui. Ma in contrasto con tali scavi nel passato, non c’è quasi nessuna discussione pubblica o politica sull’esame delle decisioni prese dall’8 ottobre in poi.

E questo non perché manchino questioni da indagare. C’è l’uccisione di decine di migliaia di palestinesi, la maggior parte dei quali “civili non coinvolti”, tra cui donne e bambini; lo sfollamento della maggior parte dei residenti di Gaza e la loro concentrazione in tendopoli; e la distruzione sistematica delle loro città e dei loro villaggi, che è continuata anche dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco.

C’è il prolungato ritardo nel riportare a casa gli ostaggi e la violazione da parte di Israele di un precedente cessate il fuoco a marzo. C’è la decisione di non far entrare cibo a Gaza e le operazioni del Gaza Humanitarian Fund, che insieme hanno fomentato un disastro umanitario. C’è l’istituzione della “amministrazione dei trasferimenti” del Ministero della Difesa nel tentativo di allontanare i gazawi da Gaza.

C’è l’impatto della guerra a Gaza sulla condotta dell’esercito in Cisgiordania, Libano e Siria. C’è la condotta della guerra sui fronti libanese e iraniano. E l’elenco potrebbe continuare all’infinito.

Per tutte queste decisioni, la persona responsabile è chiara: Netanyahu. Ha cercato di scaricare la colpa del fallimento del 7 ottobre sostenendo che “non mi hanno svegliato” prima che Hamas attraversasse la recinzione di confine con Israele. Questa affermazione suona falsa; è un tentativo di oscurare la sua assoluta responsabilità nella gestione della politica di difesa di Israele in generale e delle nostre relazioni con Hamas in particolare, nonché il suo disprezzo per gli avvertimenti sulla possibilità di una guerra.

Ma in ogni caso, le sue scuse per quanto accaduto in precedenza non sono certamente valide per le decisioni prese dopo il suo risveglio. Dall’8 ottobre in poi, Netanyahu era solo al vertice. L’ultima parola era sua.

È essenziale indagare su come sono state prese le decisioni che sono costate molte vite e distruzione di proporzioni epiche a Gaza, oltre a centinaia di morti israeliani e terribili sofferenze per gli ostaggi. È anche importante capire quali consigli legali sono stati dati al gabinetto di sicurezza e allo Stato Maggiore su questioni di diritto internazionale umanitario e sospetti di crimini di guerra.

Ma tutte queste domande hanno suscitato scarso interesse in Israele. Anche solo sollevare la questione è considerato da Netanyahu e dai suoi collaboratori come un aiuto al nemico. I media mainstream si sono astenuti dal riferire ciò che è accaduto a Gaza e, in ogni caso, la stragrande maggioranza dell’opinione pubblica ebraica ha sostenuto la punizione severa dei palestinesi per il massacro commesso da Hamas nel sud di Israele.

Inoltre, è chiaro che le conclusioni di una commissione d’inchiesta israeliana, indipendentemente dalla composizione dei suoi membri, non convinceranno i palestinesi e i loro sostenitori né chiunque altro accusi Israele di genocidio. A questo punto, sembra improbabile che qualsiasi indagine condotta da un organismo israeliano autorizzato sulle decisioni prese durante la guerra possa portare alla revoca dei mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale contro Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant.

Tuttavia, nonostante l’apatia interna e lo scetticismo esterno, indagare sulle decisioni prese durante la guerra è di grande importanza. Ciò è in parte per ragioni morali e in parte perché tutti gli sforzi investiti e tutte le morti e le distruzioni a Gaza, con tutti i costi sia a livello interno che in termini di isolamento internazionale, non hanno raggiunto l’obiettivo principale della guerra: smantellare il governo di Hamas e il suo potere militare.

Per quanto riguarda l’obiettivo secondario, ovvero il ritorno degli ostaggi, questo è stato raggiunto attraverso accordi piuttosto che con la forza militare. Ed era chiaro fin dall’inizio che sarebbe andata così.

L’opinione pubblica ha il diritto di sapere come e perché le promesse di Netanyahu di una “vittoria totale” sono svanite, perché il ritorno degli ostaggi è stato ritardato e se sono stati commessi intenzionalmente gravi crimini di guerra. Le risposte a queste domande, che peseranno su Israele per le generazioni a venire, non sono meno importanti della questione di chi sia il principale responsabile del fallimento del 7 ottobre, Netanyahu o gli alti funzionari militari e dei servizi segreti. Ma chi indagherà su di loro?”.

Benn conclude con una domanda che attende risposta. Non dai criminali di guerra che governano Israele, ma dalle forze che provano a resistere a questa deriva fascistoide e messianica. Sta a loro dimostrare resilienza, lungimiranza, unità. Non è impresa facile, tutt’altro, ma dalla sua riuscita dipende il futuro non solo d’Israele ma della pace, una pace giusta, in Terrasanta.