7 ottobre: Gerusalemme, che distrusse il sogno di Gerusalemme

Beatrice Sarzi Amade Modifica articolo

8 Ottobre 2025 - 22.26

ATF

Rileggevo quello che scrivevo all’epoca, nel 2023 e lo leggevo con grande, grande, amarezza, perché quando parlavo di Hamas che stava scatenando questo disastro, io parlavo già della seconda inversione ontologica che abbiamo vissuto in due anni.

Il primo è stato ovviamente quello della Russia che, cercando di “denazificare”, l’Ucraina ha applicato ai territori ucraini la politica dei nazisti nei confronti delle popolazioni non ebraiche occupate, il massacro sistematico, il genocidio è l’unica, ma fondamentale, differenza con gli hitleriani. Così, il paese la cui intera mitografia è stata costruita sulla vittoria sul nazismo è apparso, infatti, come continuazione del lavoro dei nazisti.

La seconda inversione ontologica riguarda ovviamente Israele, che, in questa guerra triennale, la più lunga e sanguinosa guerra, e di gran lunga, della sua storia, mentre il Paese si era costruito come rifugio per i sopravvissuti, e che, come continuo a ripeterlo, la sua arma ultima è Yad Vashem, questo paese, quindi, si è trovato colpevole di una politica genocida, pulizia etnica che rientra nella definizione di genocidio riconosciuta dal diritto internazionale e non mi riferisco alla distruzione sistematica di tutte le strutture della vita civile, 80% edifici distrutti, e questa cifra allucinante, 97% delle scuole,

persone costrette a vivere sotto le tende, e questo piano di espulsione della popolazione araba di Gaza, che include questa inversione: questo invertito citazione dalla Bibbia, poiché le tende, nella tradizione ebraica, si riferiscono a qualcosa di bene.

Doppia ribalta ontologica per significare una cosa: il ricordo della vittoria su Hitler è sicuramente morto e sepolto, e vivremo anche oggi tra le macerie di questo funerale di violenza assoluta.

Quello che non mi aspettavo il 23 novembre, ovviamente è quello che è successo il 24 novembre, ovvero la vittoria di Trump, che è il risultato di una sola cosa:

l’incapacità dei democratici, e la personale di Biden, di organizzarsi per trasferire il potere, ovvero di fronte a una marea di impeachment, forze che non tengono conto della ragione, che non si pongono sul solito terreno del dibattito politico o intellettuale, affrontano, va detto, il fascismo, la più sporca stupidità eretta come arma di guerra.

Rinuncia totale, totale incompetenza della democrazia, premesso che Biden rappresentasse la democrazia, per superare gli interessi personali.

Cosa dire di quei tre anni, e oggi, di questo tipo di pace ci viene detto che il piano di Trump avrebbe stabilito, altrimenti, questo tipo di profonda amarezza davanti all’entità del disastro?

Quando non sappiamo ancora se gli ostaggi saranno liberati, tre anni di torture, ma tutte queste rovine, quindi, quante morti, che dire se non, ancora una volta, misurare l’immensità della sconfitta?

La sconfitta di Israele, prima, che è persino una sconfitta militare, visto che dopo tre anni, l’esercito più sofisticato del mondo non è riuscito a sradicare Hamas, e che Hamas, che piaccia o no a Trump, e chiaramente no, è, infatti, al centro di quell’accordo, poiché gli viene chiesto di ritirarsi dal potere a Gaza, mentre l’esercito israeliano si ritirerebbe, presumibilmente, senza occupare l’intero territorio?

E questa “trump peace” risolverà qualche problema di fondo?

Gaza, presumibilmente liberata da Hamas, che, quindi, mostra “buona volontà” assomiglia al vocabolario di Putin, esisterà come territorio vivibile per le persone che vi vivono?

Finora non l’ho trovato nei 20 punti dell’agenda di Trump.

Israele, teoricamente, rinuncia all’intera popolazione araba, precisato questo punto, ma cosa succederà alla ricostruzione?

Gaza-Plage o il centro commerciale internazionale che avrebbe gareggiato a Dubai è stato abbandonato? Non l’ho capito o faccio finta.

Per me, l’essenza è altrove.

Lui è in totale, assoluto, e, direi, definitivo, isolamento da Israele, nell’odio della stragrande maggioranza della popolazione mondiale, e per niente, e da lontano, solo nel mondo musulmano.

Ciò che Israele ha perso con questa guerra sono le sue ultime ombre di scuse, o non giustificazioni.

I sopravvissuti al genocidio sono morti di vecchiaia, e non sto a scrivere qui di come, in Israele stesso, molti sono stati trattati, e hanno vissuto nella miseria, e, per le generazioni a venire, il Genocidio è appena diventato un evento storico:

più di un interrogativo morale, e, sì, mentre, molto prima del 7 ottobre, il razzismo stava solo aumentando nella popolazione israeliana, come dimostrano le vittorie di Likud e, all’interno del Likud, frazioni più estreme.

Il 7 ottobre ha abbattuto tutte le barriere e, anzi, possiamo dire, è razzismo, l’odio di questi “animali” che dovrebbero essere arabi, che è la forza dominante della società israeliana, ovvero il 7 ottobre ha abbattuto i mostri, e l’obiettivo era questo:

Quello che Hamas ha fatto con il 7 ottobre è stato creare un movimento fraterno in Israele verso di esso, nella maggior parte della popolazione.

Sì, un movimento fraterno, perché l’odio fanatico tra di loro è l’essenza stessa della loro vita, gli odi hanno bisogno l’uno dell’altro per prosperare. E anche oggi, mentre la maggior parte dei suoi dirigenti sono stati uccisi, Hamas sta prosperando, e prospera ancora più di prima.

Si, prospera grazie all’odio che Israele ispira in tutto il mondo, come ho detto, un odio che in ogni caso pervade le corporazioni occidentali.

Chiamo “il nuovo mondo”

questo mondo in cui non rimane nulla, nemmeno a parole, dell’eredità della vittoria del 1945.

Un mondo in cui l’unico argomento è la forza, cioè un mondo tornato al mondo più antico possibile.

Il primo anno di questo “nuovo mondo”, così era il 2022 con l’aggressione di Putin.

Anno II, siamo nel 2023 con la strage perpetrata da Hamas, strage che apre quello che vediamo oggi.

Un’ultima cosa:

la fase finale della fine morale di Israele.

Il piano di Trump menziona che Hamas farà rilasciare 1.700 prigionieri politici, tra cui “tutte le donne e i bambini.”

E i bambini…

Questa parola da sola segna la vittoria di Hamas.

Sì, Israele, ufficialmente, in un modo riconosciuto dai suoi alleati, dallo stesso Trump, incarcera i bambini, non in strutture specializzate in delinquenza minorile. No, nelle carceri pubbliche.

In queste carceri, tutte le testimonianze, tutte, senza alcuna eccezione, purtroppo, confermano che le torture sono sistematiche, continuo a ricevere testimonianze su queste torture… e che i bastardi che mi risponderanno che Hamas tortura troppo tacciano, perché se facciamo quello che fanno i nostri nemici, siamo diventati come loro. Una di queste torture è far suonare l’inno israeliano senza sosta, giorno e notte, in luoghi dove la luce è sempre accesa, a tutta velocità, in modo da far impazzire completamente la gente.

Questa tortura, esattamente la stessa, è sistematica anche in Russia e nelle aree controllate dai russi.

Esisteva anche a Guantanamo.

Questo è quello che ha dato il sionismo.

La storia bi-millennio di speranza, di questo “l’anno che verrà a Gerusalemme”, raccontata anno dopo anno, e che ha permesso questo miracolo, la sopravvivenza della fede, del pensiero, e quale ricchezza, e quale diversità, del pensiero ebraico nei secoli, e questo incredibile coraggio, di queste generazioni perseguitate, sì, duemila anni, per raggiungere questo:

Gerusalemme, che distrusse il sogno di Gerusalemme.

Essere testimone di questo.

Consumata dalla vergogna.