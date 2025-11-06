Le forze israeliane e i coloni demoliscono abitazioni vicino a Gerusalemme Est occupata

globalist Modifica articolo

6 Novembre 2025 - 18.08

ATF

L’esercito israeliano ha demolito due case abitate nella cittadina di Qatanna, a nord-ovest di Gerusalemme Est occupata.

L’agenzia di stampa Wafa, citando fonti locali, ha riferito che i soldati israeliani e i mezzi militari hanno circondato il villaggio per poi abbattere due abitazioni appartenenti ai fratelli Iyad e Ziad Houshieh.

Ciascuna delle due case, di circa 150 metri quadrati, ospitava almeno 20 persone, ha precisato l’agenzia. Le autorità avevano notificato ai fratelli l’intenzione di demolire le loro abitazioni già dieci anni fa.

Nel frattempo, i media locali riportano che un gruppo di coloni israeliani ha demolito questa mattina quattro abitazioni palestinesi nella comunità beduina di al-Hathroura, nella zona di Khan al-Ahmar, a est di Gerusalemme Est occupata.

Le demolizioni si inseriscono in una politica sempre più aggressiva di distruzione delle abitazioni palestinesi in Cisgiordania occupata.

Nel solo mese di ottobre, le autorità israeliane hanno effettuato 25 demolizioni che hanno interessato 28 strutture, tra cui 15 abitazioni abitate, due disabitate e 11 strutture agricole. Inoltre, sono stati distribuiti 30 nuovi ordini di demolizione per edifici palestinesi.