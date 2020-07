Meloni fuori dalla grazia di dio: "Trump mi piace, difende i valori cristiani"

Un estremista di destra, negazionista della scienza, nemico dell’ambiente, tra i principali spacciaotri di bufale, sessista noto per i suoi apprezzamenti e atteggiamenti disgustosi verso le donne e soprattutto oliatore seriale, tanto che più volte twitter è intervenuta per rimuovere i suoi tweet pieni di odio e di falsitò. Per non parlare del razzismo e del suo appoggio alle derive più violente della polizia americana.



E quindi il miglior presidente possibile per i nostrani estremisti di destra che sono politicamente stesi a tappetino sulle posizioni del miliardario estremista mentre pronunciano la parola popolo.''Trump è oggetto di una campagna di odio da parte di nemici esterni e interni. E già questo me lo rende simpatico e mi fa pensare che abbia rotto le uova nel paniere a tanti sacerdoti del politicamente corretto. Mi piace il Trump che ferma l'immigrazione incontrollata e difende i valori cristiani, la sua ricetta economica fatta di taglio alle tasse e rilancio degli investimenti pubblici, la sua idea di riequilibrare un mercato globale in cui la Cina e la Germania spadroneggiano. Chiaramente lui lo fa con la prospettiva di un patriota americano mentre io sono una patriota italiana e difendo l'interesse italiano. Non ho mai esitato, per esempio, nel dire che i dazi americani sui nostri prodotti agroalimentari ci danneggiano. Tutti sanno, Trump compreso, che possiamo essere amici leali di molti, ma servi di nessuno''.

Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sul presidente Usa, in un'intervista a Panorama.

Alla nostrana estremista di destra vanno ricordate le parole del pastore ai funerali di George Floyd: "Trump si mostra mentre tiene in mano una Bibbia. Ma dovrebbe anche apriela e leggerla".