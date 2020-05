Barenboim: "Israele non seguire questo 'spartito' catastrofico"

Il dialogo in musica. Con uno spartito duro, incalzante, che non concede nulla a mielose melodie a lieto fine. Un j’accuse possente, da leggere tutto di un fiato, perché a pronunciarlo è uno dei più grandi musicisti contemporanei e, ancor più, un grande uomo: Daniel Barenboim, direttore musicale generale del Teatro alla Scala, dell'Opera di Stato di Berlino e dello Staatskapelle di Berlino. Insieme al compianto Edward Said, ha co-fondato la West-Eastern Divan Orchestra, un'orchestra con sede a Siviglia di giovani musicisti arabi e israeliani. Nessuno, sano di mente, può tacciare il Maestro di antisemitismo o di essere un nemico d’Israele. Al contrario.Il suo j’accuse, scritto per Haaretz e rilanciato da Globalist, è un atto d’amore di un uomo, di un ebreo, che non accetta di chiudere gli occhi o restare silente di fronte alla deriva etnocratica che sta prendendo la democrazia in Israele. Una deriva che si alimenta di una cultura militarista e di una logica annessionista che nulla hanno a che vedere con il sogno dei padri fondatori dello Stato d’Israele. Ascoltatelo. Fa bene alla mente e al cuore.

“Questa settimana, il 35 ° governo dello Stato di Israele presterà giuramento, 75 anni dopo la fine dell'Olocausto. Nel suo accordo di coalizione, il nuovo governo dichiara di pianificare un voto del governo e / o della Knesset sull'annessione di parti della Cisgiordania (la valle del Giordano e gli insediamenti), sulla base del ‘piano di pace’ dell'amministrazione Trump. Questo piano è un ulteriore passo nella direzione di tutto tranne che un accordo di pace con i palestinesi. È a dir poco catastrofico. Storicamente, il fatto che Israele sia una democrazia liberale funzionante - spesso chiamata l'unica democrazia in Medio Oriente - è stata la sua capitale politica principale, una capitale anche basata su una pretesa di moralità esemplare che è stata alla radice dell'esistenza ebraica nel corso della storia .

Una delle dichiarazioni centrali della Torah, riecheggiata in molte ingiunzioni, è "Giustizia, giustizia che perseguirai". La ricerca della giustizia è stata in effetti un principio fondamentale dell'ebraismo sin dal suo inizio. Gli insegnamenti universali della tradizione ebraica sulla responsabilità verso tutti gli esseri umani e verso il mondo intero riflettono un profondo impegno nei confronti dei principi etici della giustizia e della giustizia. Ma Israele sta spendendo questo capitale storico a velocità di curvatura, per due ragioni interconnesse: l'etica della sua memoria dell'Olocausto e il suo continuo trattamento dei palestinesi.

Alla fine del XIX secolo, Theodor Herzl fece un bellissimo sogno della patria ebraica. Ma sfortunatamente, solo pochi anni dopo, una narrazione si intrufolò nella narrazione: la Palestina come "Una terra senza popolo per un popolo senza terra". Questo semplicemente non era vero: nel 1914, il popolo ebraico rappresentava solo il 12 percento della popolazione totale della Palestina. Nessuno può onestamente affermare che la Palestina fosse allora una terra senza popolo (per un popolo senza terra) e questo fatto è al centro dell'incapacità storica dei palestinesi di accettare l'esistenza dello Stato di Israele.

Questa opposizione non ha alcun legame con l'odiare gli ebrei. Accettare i palestinesi di essere antisemiti è inaccettabile, perché il loro rifiuto di accettare una presenza ebraica in quello che oggi è lo Stato di Israele ha una chiara base storica. Non ha nulla in comune con l'antisemitismo europeo diffuso che ha trovato la sua espressione più orribile nell'Olocausto. Israele ricorda solo il passato del popolo ebraico. Ma ha perso la capacità di ricordare. Ricordare significa richiamare dalla memoria di una persona mentre ricordare significa raccogliere nuovamente i propri pensieri, in particolare sugli eventi passati. La necessità perfettamente corretta di dire "mai più" quando si parla dell'Olocausto non deve essere l'unica forma di impegno con il passato.

Ci deve essere un ulteriore aspetto costruttivo legato al ricordare, ci deve essere ricordo.

Certo, l'Olocausto deve essere riconosciuto da tutto il mondo, compresi i palestinesi, deve essere studiato e compreso in modo da non poter essere ripetuto. In nessun momento e da nessuna parte. Edward Said lo ha capito perfettamente e ha combattuto contro la stupidità e la crudeltà dei negazionisti dell'Olocausto.

Era chiaro che una mancanza di comprensione della devastazione umana dell'Olocausto e della sua negazione razzista avrebbe aperto la porta a una ripetizione e sarebbe stata crudele, sia per la memoria di coloro che sono morti sia per la realtà di coloro che sono sopravvissuti.

Ma la comprensione in senso spinoziano ha un altro significato più profondo: Conoscenza e comprensione sono distinte. La conoscenza è qualcosa che accumuli ma la comprensione proviene da un profondo processo di ragionamento e conduce alla libertà. Applicato alla memoria dell'Olocausto, questo significa che acquisire conoscenza attraverso la comprensione della sua stessa essenza ci consentirà di non essere schiavi di un ricordo che non dobbiamo dimenticare. Altrimenti offrirà la giustificazione di tendenze non democratiche e militaristiche che mettono gravemente a repentaglio il presente e il futuro delle società israeliana e palestinese.

L'orrore della disumanità dell'Olocausto e della sua tragedia appartiene all'umanità nel suo insieme. Sono convinto che solo la capacità di vederlo in quanto tale ci darà la necessaria chiarezza di pensiero e capacità emotiva per affrontare il conflitto con i palestinesi. Se è vero che i palestinesi non saranno in grado di accettare Israele senza accettare la sua storia, compreso l'Olocausto, è altrettanto vero che Israele non sarà in grado di accettare i palestinesi fintanto che l'Olocausto è il suo unico criterio morale per esistere. E che dire di Israele e del suo nuovo governo? Non solo la sua etica della memoria è imperfetta, ma mantiene l'occupazione e crea nuovi insediamenti e ora pianifica persino di annettere territori aggiuntivi, e tutto ciò ha reso i palestinesi moralmente superiori. Ma israeliani e palestinesi sono e saranno permanentemente interconnessi.

Gli israeliani non sono solo gli occupanti e i palestinesi non sono solo le vittime. Ognuno è un "altro" ma preso solo insieme, formano un'unità completa.

Pertanto, è essenziale che ciascuno comprenda non solo la propria narrazione, ma anche l'esperienza umana dell'altro. Possiamo imparare questo dalla musica: la musica non racconta mai una singola narrativa, c'è sempre un dialogo o un contrappunto. Se nel dibattito politico c'è una sola voce, è un'ideologia rigida. Ciò non potrebbe mai accadere in musica”.

E’ difficile non emozionarsi nel leggere questo scritto. E’ impossibile, se si ha ancora una coscienza democratica e una memoria storica, non condividerne ogni passaggio, ogni virgola. Globalist lo mette a disposizione dei suoi lettori, nel giorno in cui in Israele entra ufficialmente in carica il nuovo governo Netanyahu-Gantz. Il “Governo dell’annessione”. Un Governo che “stecca la prima” e che si appresta a replicare uno “spartito” (politico) che Barenboim non dirigerebbe mai. Per il bene d’Israele. E di una pace giusta, tra pari, in Palestina.