Navarro arrogante come Trump: "Posso contestare Fauci, ho un PhD" (in scienze sociali)

A quanto pare per diventare consigliere di Donald Trump una tua prerogativa deve essere l'arroganza. E infatti Peter Navarro, consigliere commerciale della Casa Bianca, che si è scontrato con il virologo Anthony Fauci perché - da medico - ha osato contestare le sue 'prove infallibili' che la clorochina sia un farmaco funzionante contro il Covid-19, reagisce in questo modo: "Le mie qualificazioni nel valutare la scienza si rifanno al fatto che sono un esperto di scienze sociali".

"Io ho un Phd - ha insistito Navarro citando il suo dottorato - e so come leggere gli studi statistici, che siano di medicina, legge, economia o quant'altro".