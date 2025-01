Accadde oggi: 11 gennaio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

11 Gennaio 2025 - 10.55

ATF

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

49 a.C. – Giulio Cesare passa il Rubicone

532 – Rivolta di Nika a Costantinopoli

1055 – Teodora viene incoronata imperatrice di Bisanzio

1158 – Vladislao II diventa re di Boemia

1571 – La nobiltà austriaca ottiene la libertà di religione

1693 – Terremoto del Val di Noto: La Sicilia orientale (soprattutto il Val di Noto) viene colpita da un terremoto che farà circa 60.000 vittime

1787 – William Herschel scopre Titania e Oberon, due satelliti naturali di Urano

1805 – Viene creato il Territorio del Michigan

1822 – Viene fondata la Cassa di Risparmio di Venezia, prima cassa di risparmio in Italia

1861 – L’Alabama e la Georgia secedono dagli Stati Uniti d’America

1863 – Guerra di secessione americana: battaglia di Arkansas Post – Il generale John Alexander McClernand e l’Ammiraglio David Porter strappano all’Unione il fiume Arkansas

1867 – Benito Juárez ridiventa presidente del Messico

1879 – Inizia la guerra Anglo-Zulu

1881 – Teatro alla Scala, Milano: va in scena la prima di Ballo Excelsior

1908 – Viene creato il Grand Canyon National Monument

1914 – Viene fondata la Reggina con il nome di “Unione Sportiva Reggio Calabria”

1919 – La Romania si annette la Transilvania

1922 – Primo utilizzo dell’insulina per trattare il diabete in un paziente umano

1923 – Truppe francesi e belghe occupano la regione della Ruhr per costringere la Germania a pagare le riparazioni di guerra

1935 – Amelia Earhart è la prima donna a volare in solitaria dalle Hawaii alla California

1942

L’Impero giapponese dichiara guerra ai Paesi Bassi e invade le Indie Orientali Olandesi.

I giapponesi catturano Kuala Lumpur

1943 – Gli Stati Uniti e il Regno Unito cedono i diritti territoriali sulla Cina

1944 – Verona: fucilazione di Galeazzo Ciano, Emilio De Bono, Luciano Gottardi, Giovanni Marinelli e Carlo Pareschi, condannati a morte per aver sfiduciato Mussolini nella seduta del Gran Consiglio del 25 luglio 1943

1946

Enver Hoxha fonda la Repubblica Popolare d’Albania e ne diviene il presidente

Le ceneri di Porfirio Barba-Jacob ritornano in Colombia

1947 – Scissione a Palazzo Barberini dal PSI dell’ala riformista guidata da Giuseppe Saragat e fondazione del Partito Socialista Democratico Italiano – PSDI

1948 – L’Eccidio di Mogadiscio: nella capitale somala, decine di italiani rimasti a vivere nella nostra ormai ex colonia vennero barbaramente trucidati in una apparentemente assurda e imprevista esplosione di violenza da parte dei somali

1949 – Primo caso registrato di nevicata a Los Angeles (California)

1955 – Fondazione della Autobianchi

1963 – Con l’uscita di Please Please Me i Beatles si fanno conoscere su scala nazionale

1972 – Il Pakistan orientale diventa Bangladesh

1973 – Inizia il processo agli scassinatori del Watergate

1977 – Cade il campanile di Faè (Oderzo) per le conseguenze del terremoto in Friuli del 6 maggio 1976

1980

Nigel Short, 14 anni, è il più giovane giocatore di scacchi ad ottenere il titolo di maestro internazionale

In Spagna ottengono l’autonomia la Catalogna e la regione basca

1990 – 300.000 persone manifestano in favore dell’indipendenza della Lituania

1991 – Il Congresso americano autorizza l’intervento militare di attacco nei confronti dell’Iraq nella guerra del Golfo

1992 – Paul Simon è il primo artista famoso ad andare in tour in Sudafrica dopo la fine del boicottaggio culturale

1994 – Il Governo irlandese annuncia la fine del Broadcasting Ban nei confronti di IRA e Sinn Féin.

1996 – Haiti diventa un membro della convenzione di Berna sul diritto d’autore

2002 – Il governo degli Stati Uniti d’America apre un campo di prigionia nella base della Baia di Guantánamo per detenere prigionieri con l’accusa di terrorismo

Feste e ricorrenze

Nazionali:

Albania – Festa della Repubblica (1946)

Nepal – Giorno dell’Unità

Santi di oggi

Sant’Alessandro di Fermo, vescovo

Sant’Anastasio monaco

Sant’Aspasio, vescovo in Gallia

San Davide I di Scozia, re

Sant’Igino, papa

San Leucio d’Alessandria, vescovo di Brindisi

Santa Liberata, vergine e martire

Santa Luminosa di Pavia, vergine

Sant’Onorata di Pavia, vergine

Sant’Ortensio vescovo

San Paolino II, patriarca di Aquileia

San Pietro Balsamo, martire

San Palemone eremita

San Salvio martire

San Senatro, monaco

Santa Speciosa di Pavia, vergine

San Teodosio il Cenobiarca, cenobiarca

San Tipasio di Tigava, martire

San Tommaso da Cori, sacerdote

San Vitale da Gaza, monaco

Beata Ana María Janer Anglarill, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia di Urgell

Beato Bernardo Scammacca, religioso domenicano

Beato Franciszek Rogaczewski, sacerdote e martire

Beato William Carter, martire

Nati oggi 11 gennaio

1971 – Mary J. Blige

1945 – Christine Kaufmann

Morti oggi 11 gennaio

1999 – Fabrizio De André

2013 – Mariangela Melato