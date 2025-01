Accadde oggi: 26 gennaio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

26 Gennaio 2025 - 12.28

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

447 – Un terremoto fa crollare il Lungo muro del Chersoneso e danneggia Costantinopoli.

1160 – Crema si arrende a Federico Barbarossa

1340 – Re Edoardo III d’Inghilterra è incoronato Re di Francia

1500 – Vicente Yáñez Pinzón diventa il primo europeo a scoprire il Brasile

1531 – Lisbona è colpita da un terremoto e dal successivo maremoto, migliaia di vittime

1564 – Il Concilio di Trento pubblica le sue conclusioni nel Catechismo Tridentino, stabilendo una distinzione tra cattolicesimo e protestantesimo

1699 – Firma del Trattato di Carlowitz tra gli Ottomani e la Lega Santa formata da Arciducato d’Austria, Confederazione polacco-lituana, Repubblica di Venezia e dalla Russia.

1700 – Il terremoto di Cascadia (magnitudo 9 della Scala Richter), come evidenziato dalle registrazioni storiche giapponesi, ha luogo al largo della costa nord-occidentale degli odierni USA

1736 – Stanislao I di Polonia abdica

1788 – La Prima Flotta britannica, comandata da Arthur Phillip, entra nella baia di Sydney e vi costruisce il primo insediamento europeo

1802 – Il Congresso degli Stati Uniti d’America approva un atto che istituisce la fondazione di una biblioteca all’interno del Campidoglio; questa diverrà la Biblioteca del Congresso

1837 – Il Michigan diventa il 26º Stato USA

1838 – Il Tennessee emana la prima legge proibizionista negli USA

1841 – Il Regno Unito occupa formalmente Hong Kong, ceduta dalla Cina

1859 – A Parigi viene firmata l’Alleanza sardo-francese tra il Piemonte e la Francia. L’accordo porterà alla Seconda guerra di indipendenza.

1861 – La Louisiana secede dagli Stati Uniti d’America

1863 – Guerra di secessione americana: il Governatore del Massachusetts viene autorizzato dal Segretario alla Guerra di costituire una milizia per gli uomini di origine africana

1870 – Guerra di secessione americana: la Virginia rientra nell’Unione

1885 – Truppe leali al Mahdi conquistano Khartoum

1887 – Battaglia di Dogali: le truppe abissine sconfiggono quelle italiane

1904 – A Torino un incendio distrugge metà del patrimonio della Biblioteca Nazionale

1911 – Glenn H. Curtiss compie il primo volo in idrovolante

1917 – Giuseppe Ungaretti compone la poesia “Mattina”

1924 – Chamonix, Francia: il pattinatore statunitense Charles Jewtraw vince la prima medaglia d’oro nella storia dei Giochi olimpici invernali

1924 – San Pietroburgo, viene ribattezzata Leningrado

1926 – Tramite alcune interpolazioni di dati, si ricostruisce un valore di temperatura minima giornaliera di -71,2 °C per la località siberiana di Ojmjakon: è, ad oggi, il valore più basso per una località abitata

John Logie Baird dimostra la prima trasmissione televisiva

1934 – Firma del Patto di non-aggressione reciproca fra Germania e Polonia

1939 – Guerra civile spagnola: le truppe leali a Francisco Franco, aiutate da milizie italiane, conquistano Barcellona

1942 – Seconda guerra mondiale: le prime truppe americane arrivano in Europa, sbarcando in Irlanda del Nord

1943 – Ha luogo la Battaglia di Nikolaevka, ultima battaglia della Ritirata di Russia del Corpo d’armata alpino.

1946 – Félix Gouin diventa Primo Ministro di Francia

1950 – L’India promulga la sua costituzione, formando una repubblica, e Rajendra Prasad giura come suo primo Presidente

1956 – Cominciano i VII Giochi olimpici invernali a Cortina d’Ampezzo

1962 – La sonda Ranger 3 viene lanciata per studiare la Luna. La mancherà di 35.000 chilometri

1965 – L’hindi diventa lingua ufficiale in India

1970 – Esce l’ultimo album di Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water

1978 – Porta questa data la tessera 1816, gruppo 17, fascicolo 0625 della loggia P2, con il codice E.19.78: intestatario Silvio Berlusconi

1979 – Il mafioso Leoluca Bagarella uccide il giornalista Mario Francese

La “prima” Fininvest (Società per azioni) si fonde con la seconda (Società a responsabilità limitata) ed il capitale sociale viene aumentato a 52 miliardi di Lire, pari a 80 milioni di Euro del 2005

1980 – Israele ed Egitto allacciano relazioni diplomatiche

1983 – Viene pubblicato Lotus 1-2-3

1986 – Viene avvistata la Cometa di Halley

1988 – Il musical Il Fantasma dell’Opera viene rappresentato per la prima volta a Broadway

1992 – Boris Yeltsin annuncia che la Russia smetterà di tenere le sue armi nucleari puntate sulle città statunitensi

Mike Tyson viene processato per aver stuprato nel 1991 una concorrente a Miss Black America

1993 – Václav Havel diventa il primo Presidente della Repubblica Ceca

1994 – A Sydney un uomo esplode due colpi a salve contro Carlo, Principe del Galles

Silvio Berlusconi annuncia, con il famoso discorso della “Discesa in campo”, la sua entrata in politica

1996 – Scandalo Whitewater: Hillary Rodham Clinton testimonia davanti al Grand jury

1998 – Scandalo Lewinsky: il Presidente degli Stati Uniti d’America Bill Clinton nega in TV di avere avuto relazioni sessuali con Monica Lewinsky

2001 – Un terremoto di magnitudo 7.7 colpisce Gujarat (India), causando più di 20.000 morti

2004 – Il Presidente Hamid Karzai firma la nuova costituzione dell’Afghanistan

2005 – Come confermato precedentemente il giorno stesso da una votazione di 85-13 del Senato degli Stati Uniti, Condoleezza Rice è dichiarata Segretario di Stato degli Stati Uniti diventando la prima donna afroamericana a detenere tale carica

Due treni deragliano causando 11 morti e 200 feriti a Glendale (California), vicino a Los Angeles

Un elicottero cade nell’est dell’Iraq uccidendo 31 soldati americani

2006 – La Western Union interrompe il suo servizio di telegrafo

2009 – Scoppia una rivolta ad Antananarivo, in Madagascar, la quale scatena una crisi politica che porterà alla sostituzione del presidente Marc Ravalomanana con Andry Rajoelina

Feste e ricorrenze

Nazionali

Australia: Australia Day

India: Giorno della Repubblica

Santi di oggi

Santi Timoteo e Tito, vescovi e collaboratori di San Paolo

Sant’Agostino Erlendsson, arcivescovo

Sant’Alberico di Cîteaux, abate

San José Gabriel del Rosario Brochero, sacerdote

Santa Paola romana, vedova

Santi Senofonte, Maria e figli, martiri

San Teogene di Ippona, martire

Beato Arnaldo de Prades, mercedario

Beato Claudio di San Romano, mercedario

Beato Gabriele Allegra, francescano

Beata Maria de la Dive, vedova e martire

Beato Michał Kozal, vescovo

Nati oggi 26 gennaio

Corrado Augias (1935) – Giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano

Daniele Luttazzi (1961) – Comico italiano

Douglas Macarthur (1880) – Militare statunitense

Valentino Mazzola (1919) – Calciatore italiano

José Mourinho (1963) – Allenatore portoghese

Paul Newman (1925) – Attore e regista statunitense

Peter Sagan (1990) – Atleta slovacco di ciclismo

Alessandra Sensini (1970) – Atleta italiana di windsurf

Eddie Van Halen (1955) – Chitarrista olandese

Louis Zamperini (1917) – Atleta, militare ed eroe di guerra statunitense

Morti oggi 26 gennaio

Mario Francese (1979) – Giornalista italiano vittima di mafia