Comicon Napoli 2025, torna il commissario Mascherpa

redazione Modifica articolo

2 Maggio 2025 - 22.16 Culture

ATF

Si è aperta la XXV edizione del ‘Comicon’, in svolgimento dall’1 al 4 maggio presso la mostra d’Oltremare. Tra gli ospiti anche la polizia che torna con il nuovo volume delle avventure del commissario Mascherpa. Allo stand sarà possibile acquistare, oltre al settimo e nuovo volume ‘L’imboscata’ e al numero speciale ‘Caccia Grossa’, anche gli altri libri della serie: ‘La rosa d’argento’, ‘Mare nero’, ‘Banditi’, ‘Onorata Sanita”, ‘Il ritorno dello Scorpione’ e ‘Fuoco di Natale’.

La novel è curata ed edita dalla rivista ufficiale dell’istituzione, Poliziamoderna, sceneggiata da Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del fumetto di Cosenza, e disegnata da Daniele Bigliardo, uno dei maestri del fumetto italiano e storica matita di Dylan Dog. I ricavati delle vendite saranno devoluti al Piano Marco Valerio a sostegno delle cure alle malattie pediatriche, croniche e degenerative dei figli degli agenti alla Polizia di Stato.

Un modo innovativo per le forze dell’ordine per entrare nel mondo civile e conoscere soprattutto i più giovani. Il pubblico potrà interagire con la polizia scientifica vestendo i panni di investigatori e partecipare a simulazioni al fianco di membri dei corpi di polizia. Oltre alla scientifica sarà possibile conoscere gli altri settori illustrati nella graphic novel, come la polizia postale e della sicurezza cibernetica, la stradale con il suv Urus della Lamborghini e la ferroviaria, tutti presenti nello spazio dedicato.