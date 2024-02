Accadde oggi: 2 febbraio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

2 Febbraio 2024 - 01.19

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

962 – Ottone I di Sassonia è incoronato da Papa Giovanni XII;

1032 – Corrado II il Salico diventa Re di Borgogna;

1119 – Elezione di Papa Callisto II;

1177 – Giovanna d’Inghilterra giunge a Palermo in vista del matrimonio con il Re Guglielmo II di Sicilia;

1309 – Papa Clemente V viene trattenuto ad Avignone dal Re di Francia Filippo il Bello, inizia la Cattività avignonese;

1438 – Forte terremoto nel Lazio;

1509 – Battaglia di Diu, in India, tra Portogallo e Turchia;

1536 – Lo spagnolo Pedro de Mendoza fonda Buenos Aires, in Argentina;

1703 – Un violento terremoto del X grado della Scala Mercalli colpisce L’Aquila e il suo circondario causando oltre 6.000 morti;

1709 – Alexander Selkirk viene salvato dal naufragio su un’isola deserta, ispirerà il libro Robinson Crusoe di Daniel Defoe;

1744 – Papa Benedetto XIV pubblica l’enciclica Inter omnigenas, su i cristiani che occultano la propria fede;

1797 – Si combatte la Battaglia di Faenza fra le milizie pontificie del generale Colli e la Grande Armata di Napoleone;

1808 – Papa Pio VII non aderisce al Blocco Continentale imposto da Napoleone a tutti gli stati europei per isolare l’Inghilterra. Per cui le truppe francesi occupano Roma;

1812 – La Russia fonda una colonia per il commercio di pellicce a Fort Ross (California);

1831 – Elezione di Papa Gregorio XVI;

1848La firma del Trattato di Guadalupe Hidalgo pone fine alla Guerra messicano-statunitense;

1908 – Sándor Ferenczi, futuro pioniere della psicoanalisi, rende visita per la prima volta a Sigmund Freud: è l’inizio di un sodalizio amicale e scientifico che durerà tutta la vita;

1924 – Nel corso dei I Giochi olimpici invernali, a Chamonix-Mont-Blanc (Francia) viene fondata la Federazione Internazionale Sci;

1943 – Seconda guerra mondiale: con la resa delle ultime sacche di resistenza tedesca si conclude la Battaglia di Stalingrado con la vittoria completa dell’Armata Rossa;

1944 – Resistenza italiana: i partigiani istituiscono la Repubblica del Corniolo;

1967 – Nasce la American Basketball Association;

1971 – Viene firmata la Convenzione di Ramsar;

1972 – L’ambasciata britannica a Dublino viene distrutta per protesta contro la Domenica di sangue;

1979 – Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols viene trovato morto di overdose

1989 – Invasione sovietica dell’Afghanistan: l’ultima colonna blindata dell’Unione Sovietica lascia Kabul, ponendo fine a nove anni di occupazione militare;

1990 – Apartheid: in Sudafrica il presidente Fredrik Willem De Klerk permette all’African National Congress di tornare a funzionare legalmente e promette di liberare Nelson Mandela;

Viene ucciso a Roma il boss della Banda della Magliana Enrico De Pedis;

2003 – Václav Havel termina il secondo mandato come Presidente della Repubblica Ceca;

2013 – Muore assassinato Christopher Scott Kyle, detto “La Leggenda”, un militare statunitense nonché il miglior cecchino degli U.S. Navy SEAL; affermò di aver ucciso più di 255 guerriglieri iracheni.

Feste e ricorrenze

Internazionali:

Giornata mondiale delle zone umide

Nazionali:

Stati Uniti d’America e Canada: Giorno della marmotta (Groundhog Day).

Santi di oggi

Presentazione del Signore, detta anche Candelora

Giornata mondiale della vita consacrata

Sant’Adalbaldo, martire

Sant’Adeloga di Kitzingen, badessa

San Bernardo da Corbara, mercedario

San Burcardo di Würzburg, vescovo

Santa Caterina de’ Ricci, vergine

San Floscolo di Orleans, vescovo

Santa Jeanne de Lestonnac, fondatrice dell’Ordine della compagnia di Maria Nostra Signora

Santa Katharina Kasper, fondatrice della congregazione delle Povere ancelle di Gesù Cristo

San Théophane Vénard, sacerdote e martire

San Lorenzo di Canterbury, vescovo

Santi Martiri di Ebstorf

San Nicola da Longobardi, religioso

Beato Andrea Carlo Ferrari, arcivescovo

Beata Maria Domenica Mantovani (Giuseppina dell’Immacolata), fondatrice delle Piccole suore della Sacra Famiglia

Beato Pietro da Ruffia, sacerdote e martire

Beato Simone Fidati, eremita

Beato Stefano Bellesini, agostiniano

Beato Tshimangadzo Samuele Benedetto Daswa (Bakali), martire

Nati oggi 2 febbraio

Pietro Cascella (1921) – Scultore e pittore italiano

Ciriaco De Mita (1928) – Politico italiano

Paolo del Debbio (1958) – Giornalista italiano

Farrah Fawcett (1947) – Attrice statunitense

Valéry Giscard D’Estaing (1926) – 20° Presidente della Repubblica francese

James Joyce (1882) – Scrittore irlandese

Filippo Magnini (1982) – Atleta italiano di nuoto

Aldo Palazzeschi (1885) – Scrittore italiano

Antonio Segni (1891) – 4° Presidente della Repubblica italiana

Shakira (1977) – Cantante colombiana

Gerard Piqué (1987) – Calciatore spagnolo

Nina Zilli (1980) – Cantautrice italiana

Tullia Zevi (1919) – Giornalista e scrittrice italiana

Luigi Veronelli (1926) – Gastronomo, enologo e scrittore italiano

Morti oggi 2 febbraio

Philip K. Dick (1982) – Scrittore statunitense

Werner Karl Heisenberg (1976) – Fisico tedesco, Premio Nobel

Philip Seymour Hoffman (2014) – Attore statunitense

Gene Kelly (1996) – Attore e ballerino statunitense

Chris Kyle (2013) – Militare statunitense

Dimitri Mendeleev (1907) – Chimico russo

Bertrand Russell (1970) – Filosofo e matematico gallese

Sid Vicious (1979) – Musicista punk inglese, membro dei Sex Pistols