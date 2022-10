Whatsapp down, problemi in tutta Italia: non si inviano né si ricevono messaggi

globalist Modifica articolo

25 Ottobre 2022 - 09.43

WhatsApp down, verso le 9 di questa mattina, 25 ottobre, l’app di messaggistica si è bloccata: non si riescono a inviare a ricevere messaggi. Il problema, sia su computer che su cellulare, è stato riscontrato in tutta Italia nello stesso momento. I primi problemi si erano già manifestati ieri intorno alle 18, con le segnalazioni al portale Downdetector che erano già iniziate ad arrivare. Al momento, le altre piattaforme di Meta (Facebook e Instagram) non sembrano aver riscontrato alcun problema.

