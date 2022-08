L'Italia divisa in due, tra maltempo e caldo: le previsioni dei prossimi giorni

globalist

30 Agosto 2022 - 15.30

Gli ultimi giorni d’agosto non faranno eccezione rispetto a quanto già visto finora: lo Stivale continuerà a essere diviso in due.

È quanto afferma Lorenzo Tedici, che conferma un peggioramento in alta Italia, con qualche acquazzone in arrivo già da questa sera tra Liguria e Piemonte per poi estendersi domani al resto del settentrione.

Giovedì 1 Settembre, con l’inizio dell’autunno meteorologico, è previsto maltempo in gran parte del Centro-Nord con piogge e locali temporali che metteranno fine alla siccità imperante sul nostro Paese.

In seguito, almeno fino a Domenica, il quadro potrebbe rimanere immutato con un’Italia divisa in due: frequenti acquazzoni al Nord e caldo con massime fino a 37°C al Sud; il Centro sarà un po’ la terra di nessuno, a tratti piovoso, a tratti caldo e soleggiato. Infine, se le previsioni verranno confermate, dal 5 Settembre dovrebbe tornare sole e caldo per tutti.

Le previsioni nel dettaglio:

Martedì 30: Al nord: dalla sera peggiora fortemente dal Nordovest verso il Nordest. Al centro: in prevalenza soleggiato.

Al sud: sole prevalente.

Mercoledì 31: Al nord: instabile su Alpi, Lombardia e Nordest.

Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: soleggiato e più caldo salvo acquazzoni sugli Appennini.

Giovedì 1: Al nord: instabile su Alpi, Prealpi, Lombardia e Nordest. Al centro: piogge sparse da ovest verso est. Al sud: soleggiato e più caldo salvo rovesci su Basilicata e Puglia.

Tendenza: Aria umida sud-occidentale porterà frequenti rovesci al Nord almeno fino a domenica, caldo africano in Sicilia e Calabria.