Pedro Acosta vince il Gp d'Austria davanti a Martin e Bezzecchi. Quinto Marc Marquez

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20 Settembre 2026 - 16.27 Culture

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di Gabriele Bisconti

Pedro Acosta finalmente ce l’ha fatta. Ma Martin ha provato in tutti i modi a togliergli la gioia della prima vittoria in carriera in MotoGp. Al termine dei 28 giri percorsi tutti d’un fiato il classe 2004 della Ktm è transitato sulla linea del traguardo davanti a tutti, con entrambe le Aprilia ufficiali che, malgrado due ottime prestazioni, si sono dovute accontentare dei due gradini meno nobili del podio.

La gara, disputata al Red Bull Ring di Spielberg, in Austria, ha visto Martin partire a razzo, con Bezzecchi, Marquez e Ogura subito dietro. Nel corso del secondo giro Bezzecchi, voglioso di riscattare la rovinosa caduta patita nel Gp di San Marino, ha tentato di superare il compagno di squadra in fondo al rettilineo principale, ma lo spagnolo è riuscito a conservare la prima posizione.

Le scaramucce tra i due centauri dell’Aprilia hanno permesso ad Acosta di avvicinarsi sensibilmente alla testa della corsa, e nel corso del quarto giro ha sorpassato Bezzecchi, salendo in seconda piazza. Nei giri successivi il vantaggio di Martin sull’arrembante Acosta si è assottigliato sempre di più, con Marquez che invece è scivolato indietro fino alla quinta posizione, poco dietro al codone della Trackhouse n.79 di Ogura, al rientro in pista dopo l’infortunio alla mano sinistra occorsogli prima della tappa di Aragon.

A cavallo tra l’ottavo e il nono giro è successo ciò che tutti i tifosi di casa assiepati sugli spalti aspettavano. Prima Acosta ha scavalcato Martin in staccata alla curva 9, poi Marquez si è preso di forza la quarta piazza occupata da Ogura. Tuttavia, i timidi segnali di ripresa mostrati dalla Ducati numero 93 si sono subito affievoliti, a causa di un enorme consumo della gomma posteriore intorno a metà gara che ha fatto tornare la Rossa di Borgo Panigale a galleggiare tra la sesta e la settima posizione.

Con le temperature dell’asfalto davvero alle stelle nella seconda parte di corsa i piloti hanno avuto meno possibilità di portare attacchi ai loro diretti avversari, con Acosta saldamente in testa con un margine di 6 decimi su Martin e Marquez desideroso di tornare almeno in top 5 dopo il calo di prestazioni della sua moto.

Quando mancavano tre giri al termine della gara, con le posizioni apparentemente cristallizzate, Bezzecchi ha deciso di rompere gli indugi e attaccare Martin alla Schlossgold (curva 4), ma ancora una volta l’iberico ha respinto l’attacco del riminese e mantenuto il secondo posto.

Dopo aver portato il suo vantaggio su Martin addirittura a quasi un secondo e mezzo, Acosta ha alzato le braccia al cielo sul traguardo e potuto festeggiare così il suo primo trionfo in carriera in MotoGp, a coronamento di una domenica da incorniciare per lui e per tutti i tifosi della Ktm sparsi per il mondo. Oltre alla casa austriaca a sorridere è anche l’Aprilia, che comunque è riuscita a portare due moto sul podio anche in questo quindicesimo appuntamento del Mondiale.

L’unico team ad uscire con le ossa rotte da questo weekend nel sud-est dell’Austria è la Ducati, che a parte la buona prestazione di un volitivo Marquez ha confermato di soffrire molto nei circuiti con molti cambi di direzione e pochi lunghi rettilinei.

Adesso la MotoGp si fermerà per una settimana, per poi tornare in pista nel primo fine settimana di ottobre, quando farà tappa a Motegi, in Giappone, dove sicuramente ne vedremo delle belle.