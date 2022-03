Marc Marquez punta al titolo ma frena: "Non sono pronto a vincere il primo Gp"

Redazione

Marc Marquez è tornato, il campione spagnolo punta al prossimo mondiale dopo un anno travagliato e segnato da seri problemi alla vista. Lo spagnolo ha parlato al quotidiano As, tracciando gli obiettivi per il prossimo futuro.

“Io il favorito? Siete molto ottimisti. Sicuramente sto molto meglio rispetto a quando sono rientrato lo scorso anno, allora era più un `vediamo che succede´. Adesso mi presento più fresco, ho fatto i test in Malesia e Indonesia, ho avuto la possibilità di preparare la prima gara. Non sono pronto per vincere il primo Gp ma sono pronto per lottare per il titolo. In Qatar non aspiro a nulla ma non escludo nulla, vediamo come vanno le libere. Nelle condizioni in cui sono, devo accettare anche un quarto, un quinto, un sesto o un settimo posto perché non saranno tutti podi o cadute. Sono però convinto che se lavoriamo bene, nel box e mentalmente, se restiamo concentrati, ci sono le possibilità per tornare campioni”

“Raccogliere l’eredità di Valentino Rossi come pilota simbolo? Non è una cosa che scegli, sono i risultati a deciderlo. Sono i risultati a stabilire chi è la bandiera della MotoGp. Per quanto puoi mostrare sorrisi e fare spettacolo, se vinci sei un’icona, altrimenti, per quanto tu possa inventarti qualcosa, non lo sarai”