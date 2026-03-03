Aprilia senza eguali a Buriram, Bezzecchi vince il Gran Premio thailandese

redazione Modifica articolo

3 Marzo 2026

ATF

di Lapo Vinattieri

La MotoGP è imprevedibile, e nel primo weekend della nuova stagione abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione. Bezzecchi vince la gara della domenica, mentre Pedro Acosta ottiene la sua prima vittoria aggiudicandosi la Sprint del sabato e, grazie al secondo posto il giorno successivo, ottiene la guida della classifica piloti per la prima volta in MotoGP.

KTM e soprattutto Aprilia hanno approfittato di un turno poco felice per Ducati, vera favorita a vincere tutto alla fine dell’anno. Fin dalle prove libere del venerdì, la casa di Borgo Panigale era parsa in difficoltà, con il solo Marc Marquez veramente in palla riuscito a entrare direttamente in Q2, mentre Pecco Bagnaia è dovuto passare dal Q1 e non è riuscito a passare il turno, ottenendo un misero tredicesimo posto per le due gare del fine settimana thailandese.

La qualifica ha quindi visto in pole proprio Bezzecchi, che ha saputo sfruttare le condizioni dell’asfalto favorevoli alla sua Aprilia, come testimoniano anche il terzo posto di Raul Fernandez e il quinto di Jorge Martin. La casa di Noale è infatti stata l’unica a piazzare tutti i suoi piloti in top 10 in qualifica, grazie all’ottavo posto di Ai Ogura, dimostrando come in questa stagione una gestione progressiva della gomma sembri prferita, a dispetto degli ingressi forti in curva di Ducati. Ad inseguire la pole del “Bez” anche il campione del mondo in carica Marquez, accontentatosi “solo” del secondo posto.

Poi, la Sprint. Dopo una serie di scambi tra Bezzecchi e Marquez, il primo perde il controllo della moto e scivola. In gara con lo spagnolo per la vittoria finale rimane il connazionale Pedro Acosta che, durante il penultimo giro, lo passa. I due lottano e Marquez dà una “carenata” al pilota KTM: per la direzione gara è una manovra da penalità, il che costringe il pilota Ducati a rendere ad Acosta la posizione, consegnandoli di fatto la prima vittoria in classe regina.

Furiose critiche da parte del box di Marquez: “non siamo qui a pettinare le bambole”, sbotta Tardozzi a Sky, al quale fanno eco gli applausi ironici del pilota Ducati verso la direzione gara. Il podio della Sprint è chiuso da Raul Fernandez, autore di un grande fine settimana che segue i miglioramenti della fine della passata stagione.

Il clima della gara è quindi rovente ma, dopo pochi giri, la storia sembra essere già scritta. Aprilia vola a Buriram e Bezzecchi distacca fin da subito gli inseguitori. Le Ducati, invece, non ingranano, anzi, bucano: nel tentativo di rimanere attaccato ai piloti in lizza per il podio Marquez, al momento in quarta posizione, prende un cordolo e fora. Anche il fratello Alex è costretto a ritirarsi: di fatto, l’unica Ducati competitiva è quella di Di Giannantonio su VR46, arrivato sesto al traguardo, mentre Bagnaia chiude solo nono. Il podio vede due Aprilia, quelle di Bezzecchi e Fernandez, separate dalla KTM di Acosta, ma la casa italiana riesce a prendersi anche la quarta e quinta piazza con Martin e Ogura.

Non era mai accaduto che Aprilia piazzasse tutti i suoi piloti in top 5, mentre Bezzecchi diventa il primo pilota della casa di Noale a vincere tre gare consecutive. Allo stesso tempo, Ducati mancava sul podio dal 2021 e tra i primi cinque dal 2020. I campioni in carica avranno tempo per capire cosa non è andato nel weekend di Buriram: la prossima gara è prevista per il 22 marzo in Brasile, che per la prima volta dopo 19 anni avrà un pilota di casa, il rookie Diogo Moreira.

Se la Thailandia è stato un incidente di percorso o il primo segnale di un equilibrio nuovo in MotoGP lo diranno le prossime gare. Intanto, Aprilia ha lanciato un messaggio chiaro: nel 2026 la sfida è apertissima.