Serie A: tensione alle stelle alla vigilia dell’ultima giornata



22 Maggio 2025 - 12.37 Culture

di Francesco Frati

Non si tratterà di un qualunque venerdì sera quello che domani attende i tifosi, gli appassionati, ed in particolare i tesserati di Napoli e Inter. Questo 23 maggio sarà la sera in cui si deciderà il vincitore della 123a edizione del campionato italiano di calcio.

Dopo la pirotecnica ultima giornata, in cui le due squadre si sono più volte scambiate il primato in classifica momentaneo visti i risultati, si arriva così al giorno decisivo, quello dei festeggiamenti per chi alzerà il trofeo e quello dei rimpianti per chi sarà soltanto il primo degli sconfitti.

Il Napoli, dopo aver rischiato incredibilmente di farsi scavalcare dall’Inter visto lo 0-0 di Parma, ha solo il Cagliari tra sé e il secondo Scudetto in tre anni. Antonio Conte, il condottiero dei partenopei, viaggia verso il quinto campionato vinto su sei stagioni da allenatore in Serie A, praticamente una totale garanzia di successo.

La squadra sarda arriva a Napoli dopo una salvezza raggiunta 5 giorni fa con il netto successo sul Venezia, gli uomini di Nicola non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma si sa che le sorprese, soprattutto dopo l’ultima giornata, sono sempre dietro l’angolo.

I ragazzi di Simone Inzaghi sono attesi invece a Como dal temibile 11 di Fabregas che, con il pareggio di Verona, si è garantito il decimo posto in classifica, risultato notevole per una squadra giovane ed esordiente in Serie A. L’Inter arriva all’ultimo turno già con molti rimpianti, l’ultimo quello della vittoria sfumata contro la Lazio al 90esimo che avrebbe garantito il primo posto in classifica, ma in generale, nelle ultime giornate, sono stati tanti, troppi, i punti persi: vedi le 2 confitte consecutive con Roma e Bologna o il pareggio subito in rimonta a Parma. Per i nerazzurri resta solo la possibilità di vincere l’ultima partita e poi sperare in notizie positive da Napoli.

È stato un campionato corso sul filo del rasoio, con i ragazzi di Conte bravi a dare fastidio per tutto l’arco del campionato alla corazzata interista che, viste le fatiche di Champions, ha inevitabilmente lasciato qualche punto per strada. Una sfida punto a punto che ha tenuto tutti con il fiato sospeso da dopo Ferragosto sino alle porte di Giugno, e ora gli ultimi 90 minuti per vedere chi entrerà nell’albo d’oro della Serie A.