Il toccante messaggio della Lazio dello Scudetto per Sven Goran Eriksson: "Mister non mollare, ti vogliamo bene"

17 Gennaio 2024 - 08.59

Sven Goran Eriksson sta lottando nella battaglia più complicata della sua vita, quella contro un tumore inoperabile al pancreas che si è diffuso anche a fegato e polmoni. L’ex allenatore della Lazio e Ct dell’Inghilterra, è stato raggiunto in Svezia dall’inviato delle Iene Nicolò Devitiis, che ha costruito un toccante servizio sul grande allenatore.

Nel corso del servizio, Eriksson ha mangiato una carbonara preparata dall’inviato, ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera e ricordato i giocatori più significativi (“Ho allenato il sinistro più forte della storia, Mihajlovic), fino al toccante finale.

L’inviato delle Iene è volato fino in Svezia per consegnargli un video messaggio di alcuni giocatori della Lazio, e non solo, con cui nel 2000 riuscì a vincere lo scudetto. Mancini, Nesta, Nedved, Vieri sono solo alcuni dei nomi che portano lo stesso messaggio: “Forza Mister non mollare!”.