Inghilterra-Italia, bene gli azzurri ma in difesa è un disastro: le pagelle del match

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2023 - 08.34

Donnarumma 7: È tornato a Wembley dove ai rigori fece vincere l’Europeo all’Italia. Sicuro su un tiro di Rashford. Spiazzato da Kane sul rigore.

Di Lorenzo 6.5: Un rientro atteso, dopo aver saltato Malta. Ha un cliente difficile in Rashford. Partecipa all’azione del gol di Scamacca. Peccato per il rigore provocato. Ammonito, salterà la Macedonia.

Scalvini 5: Il c.t. si è fidato di lui. Qualche scontro con Bellingham e qualche errore di troppo

Acerbi 6: L’esperienza al servizio della causa azzurra, ma Kane è un brutto cliente.

Udogie 6.5: Esordiente da titolare: fisicità e velocità. Si è fatto subito ammonire. Ha cercato il gol.

Barella 7: Il suo apporto è importante per il gruppo. Efficace a centrocampo.

Cristante 6.5: Giocatore importante nelle sue fasi. Ha mantenuto bene la posizione.

Frattesi 6: Aveva impressionato per i suoi gol. Ha tentato vanamente di ripetersi.

Berardi 6.5: Dopo il rientro esplosivo di Bari titolarissimo. Ha partecipato al gol di Scamacca.

Scamacca 7,5: Spalletti ha puntato su di lui. Poco in partita, ma ha segnato un bel gol, cercando il raddoppio.

El Shaarawy 6.5: Richiamato in servizio. Molte iniziative. Ha ben partecipato all’azione corale.

Kean sv

Dimarco 6 – tenta di fare qualcosa

Bastoni 5: Male sul gol di Kane e sul resto. Un disastro

Raspadori sv

Orsolini 6- un paio di belle giocate, forse poteva entrare prima

Spalletti 6,5 – Una Italia ben messa in campo, soprattutto nel primo tempo. Gli svarioni difensivi non sono crto colpa sua. Semmai veda se c’è qualche centrale più affidabile in giro