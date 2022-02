Napoli, Spalletti è sicuro: "Scudetto? Siamo di fronte a un bivio"

Redazione

Il Napoli viene dalla cocente eliminazione in Europa League contro il Barcellona ed è reduce da un periodo tutt’altro che scintillante. I due pareggi di Inter e Milan, però, obbligano la squadra di Spalletti a tentare l’allungo in testa alla classifica. L’occasione si presenterà domenica, con la partita contro la Lazio di Maurizio Sarri.

“Siamo a un bivio, essere dimenticati o ricordati come eroi. La soluzione siamo sempre noi, tutto dipende da noi. La possibilità di vincere il campionato? Non so rispondere, abbiamo perso delle energie, bisogna ammetterlo, però allo stesso tempo dentro la squadra ho ancora tante fonti misteriose che possono darci delle soluzioni a tante cose. Si va a giocare con fiducia, sapendo che questa è una chance che ci possiamo giocare, per far vedere se la nostra forza può andare oltre tutto.

C’è una bella bagarre che può diventare una giostra bella e crudele per uomini forti

Il ritorno di Sarri

“Qui lui ha fatto giocare calcio. Per chi era con lui il ricordo ritornerà in superficie ma per il resto è un avversario – ha sottolineato – Noi dobbiamo riuscire ad essere quella squadra che non rinuncia mai. In queste partite qui se pensi a nasconderti vieni subito stanato”.