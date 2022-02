Napoli, senti Zielinski: "Lo scudetto? Dobbiamo crederci"

Redazione

4 Febbraio 2022

Obiettivo scudetto



“Come dico sempre noi siamo un ottimo gruppo, abbiamo tanti giocatori forti e dobbiamo crederci. Lo scudetto? Ci sono tanti punti in palio, faremo di tutto per realizzare i nostri sogni e quelli dei napoletani”.

“Non posso dire se è la mia miglior stagione – ha proseguito il centrocampista polacco a Radio Kiss Kiss – siamo solo a metà. Spero che la miglior stagione sia davanti a me. Sono contento di quello che sto facendo, Spalletti ci dà una grande mano, è un maestro e dobbiamo seguirlo, così ci toglieremo tante soddisfazioni”.

Testa a Venezia



“Dobbiamo andare lì, fare la nostra partita e risolverla. Non ho mai giocato su quel campo, da quello che ho sentito è un pochino diverso, ci sono anche le tribune vicine. Ma noi dobbiamo essere preparati per una gara molto difficile e fare il massimo per vincere. Abbiamo bisogno del nostro pubblico, il più bello d’Italia, spero che verranno in tanti a tifarci contro l’Inter. Ma ora pensiamo al Venezia”.