Napoli, Spalletti è fiero di te: "Possiamo vincere contro chiunque"

Obiettivo scudetto



“Oggi abbiamo dato una risposta importante, su un campo difficile vedendo i risultati di tutte le domeniche, giocando anche un discreto calcio a lunghi tratti. Ci dà quella maturità superiore e ci fa pensare di poter determinare i risultati senza andare a sperare che ci venga concesso qualcosa. Abbiamo la possibilità di fare buone partite, giocando per vincere, con qualsiasi avversario”.

Il bomber ritrovato



“In cosa può migliorare Osimhen? Lui ha le qualità e le caratteristiche, noi dobbiamo migliorare in qualcosa per servirlo. Non dobbiamo palleggiare sempre facendo schiacciare la difesa e giocargli la palla più velocemente negli spazi facendo in modo che i difensori si trovino ad affrontarlo sui suoi punti di forza. Nel primo tempo abbiamo giocato poco in profondità, spesso gli davamo la palla sui piedi e lui aveva la squadra intorno e di spazi non ce ne erano”

La prossima sfida all'Inter



“Abbiamo da recuperare ancora dei calciatori ma è importante sapere di poter fare 3-4 cambi di qualità a mezzora dalla fine. Non si pensa solo alla formazione iniziale ma anche a come cambiare in corsa. Abbiamo una settimana davanti per lavorare in maniera corretta”.