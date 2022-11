Iran, arrestato un calciatore: "Ha insultato e infangato la reputazione della Nazionale"

globalist Modifica articolo

25 Novembre 2022 - 14.06

Le autorità iraniane hanno arrestato il calciatore Voria Ghafouri, non convocato per i Mondiali, con l’accusa di aver “insultato e infangato la reputazione della squadra nazionale e di aver fatto propaganda contro lo Stato”. La notizia, riportata dall’agenzia di stampa iraniana Fars, ha fatto subito il giro del mondo ed è stata immediatamente legata allo strappo della nazionale in Qatar.

Ghafouri, che in passato ha giocato in nazionale, ha più volte criticato sui social il regime, denunciando i problemi del suo Paese. Del resto, l’arresto è stata la sorte toccata a diversi personaggi dello sport, dello spettacolo e della cultura, popolari in Iran, che hanno espresso apertamente il proprio sostegno ai manifestanti.