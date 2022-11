G20, l'ipocrisia della Fifa: "Fermate la guerra per i mondiali di Qatar2022"

globalist Modifica articolo

15 Novembre 2022 - 11.40

I mondiali di Qatar2022 si avvicinano, e la Fifa non ha perso occasione per mostrare tutta la sua ipocrisia. Dopo aver organizzato un terribile mondiale in un paese che non garantisce i diritti civili, oltre a centinaia di morti tra gli operai impegnati nella costruzione degli stadi, il presidente della Gianni Infantino è intervenuto al G20 chiedendo di fermare la guerra in Ucraina per i Mondiali.

«Il mio appello a tutti voi – ha dichiarato Infantino – è di pensare a un cessate il fuoco temporaneo per un mese, per la durata della Coppa del Mondo, o almeno alla realizzazione di alcuni corridoi umanitari o a qualsiasi cosa che possa portare alla ripresa del dialogo come primo passo verso la pace».

«Non siamo così ingenui da credere che il calcio possa risolvere i problemi del mondo. Sappiamo che il nostro obiettivo principale come organizzazione sportiva è, e deve essere, lo sport. Il fatto che il calcio unisca il mondo può essere l’innesco di un gesto positivo che possa condurre alla fine di questa guerra».