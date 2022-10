Iran, alcuni calciatori scrivono alla Fifa: "Escludeteci dal Mondiale di Qatar 2022"

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2022 - 12.16

Alcuni calciatori iraniani hanno inviato una lettera formale alla Fifa, con una richiesta ben precisa: “Escludeteci dai Mondiali di Qatar 2022”.

E’ la richiesta di alcuni attivisti iraniani, tra cui anche sportivi e calciatori influenti del paese, che vogliono la sospensione della federazione iranaia a causa delle violenze che si sono scatenate nel Paese in queste ultime settimane. La questione femminile, poi, è centrale: il fatto che le donne non possano entrare allo stadio, tra tutte le altre violazioni, sarebbe contraria ai regolamenti della Fifa. Questi alcuni passaggi della lettera.

“La brutalità dell’Iran nei confronti del suo stesso popolo ha raggiunto un punto critico, e questo impone una dissociazione inequivocabile e ferma dal mondo del calcio e dello sport. (…) Alle donne viene costantemente proibito l’accesso agli stadi, una pratica sistematica per escluderle completamente dalla piramide calcistica. È evidente che la Federcalcio iraniana stia semplicemente seguendo e applicando le linee guida del governo, e quindi non può essere vista come un’organizzazione indipendente e libera da qualsiasi forma o tipo di influenza. Questa è una violazione (articolo 19) dello statuto Fifa”.