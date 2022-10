Paola Egonu, la Tam Tam basket di Castel Volturno e le difficoltà per chi fa sport se hai la pelle nera

Michele Anzaldi Modifica articolo

15 Ottobre 2022 - 21.01

Quello che è successo alla grande campionessa Paola Egonu è grave e soprattutto ci fa vergognare davanti a tutto il mondo dello sport a livelli internazionale, ma sono sicuro che grazie alle sue eccezionali qualità sportive troverà rapidissimamente una soluzione.

Arriveranno i fiori, chiederanno scusa e sarà ricevuta dalle autorità. Ma non sarà un’espressione di sincere scuse o di generosità, bensì un vero e proprio caso di opportunismo sportivo. L’Italia non può permettersi di perdere una campionessa di quel valore, anche se ha la pelle nera.

Ma quanto accaduto ci deve fare riflettere su quello che ogni giorno alcuni giovani subiscono per il colore della loro pelle, senza essere campioni invidiati da tutto il mondo.

In questi anni, insieme a tanti parlamentari, mi sono battuto sulla storia della Tam Tam basket di Castel Volturno. Ci sono voluti esposti, interrogazioni, interventi parlamentari per permettere loro di giocare un semplice campionato regionale, poi per farli giocare nel successivo campionato abbiamo dovuto scrivere una lettera con richiesta di aiuto addirittura al presidente del Consiglio Draghi, ricordandogli il suo passato di giocatore di pallacanestro.

Oggi tutti si scandalizzeranno e chiederanno scusa a Paola Egonu, ma dov’erano tutti questi sinceri democratici quando si cercava invano di rendere legge il semplice e banale Ius scolae per i ragazzi che vivono in Italia?

Proprio alcuni giorni fa, il 12 ottobre, al Festival della cultura paralimpica a Milano è stato proiettato il docufilm sulla Tam Tam Basket realizzato da Al Jazeera ed è stato un successo di pubblico che ha emozionato e coinvolto tanti giovani. Ma non la politica, a quanto pare.