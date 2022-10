Tam Tam Basket: da Castelvolturno approda su Al Jazeera English

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 19.33

Preroll

A partire da martedì 18 il documentario “Tam Tam Basket” andra’ in onda sul canale Al Jazeera English, visibile in tutto il mondo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Tam Tam Basketball è un’associazione sportiva dilettantistica fondata nel 2016 a Castelvolturno con lo scopo di generare um impatto positivo sulla vita di ragazze e ragazzi, figli di immigrati, attraverso uno spazio di inclusivita’.

Middle placement Mobile

La storia è stata raccontata nel documentario del regista Mohamed Kenawi

Dynamic 1

“Tam Tam Basket”, realizzato dalla casa di produzione Vision Foto TV Production in collaborazione con Domino Film per Al Jazeera Documentary Channel. La prima visione martedi 18 ottobre alle 22:00 ore italiane, seguiranno le repliche per tutta la settimana. Questi sono i giorni e le orari

Dove vederlo SKY: Canale 532 HD – tivu’sat: canale 71 – Digitale : Canale 514 altrimenti in Live-Streaming alle 22:00 su: https://www.aljazeera.com/live