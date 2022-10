Fiorentina - Lazio, questa sera alle 20.45: dove vedere in streaming la partita e le probabili formazioni

globalist Modifica articolo

10 Ottobre 2022 - 16.11

Fiorentina – Lazio, questa sera alle 20.45 dallo Stadio Artemio Franchi di Firenze l’ultima gara della 9a giornata di serie A. La sfida tra le due squadre impegnate giovedì in Conference ed Europa League.

La partita è in programma alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3) – Terracciano; Terzic, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Barak; Ikonè, Jovic, Kouame. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Gollini, Dodo, Venuti, Ranieri, Igor, Bianco, Maleh, Duncan, Zurkowski, Bonaventura, Gonzalez, Saponara, Cabral, Cerofolini.

Lazio (4-3-3) – Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Hysaj,, Gila, Radu, Kamenovic, Marcos Antonio, Luis Alberto, Basic, Romero, Pedro, Cancellieri.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

ASSISTENTI: Bindoni-Zingarelli.

IV UOMO: Pezzuto.

VAR: Aureliano.

ASS. VAR: Galetto.